Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал "Стране" так называемые вакцинальные туры в Беларусь.

По нашим данным граждане Украины ездят в соседнюю страну и прививаются там российским препаратом "Спутник V" от коронавируса. Стоимость такого тура, по данным "Страны" - около 800 грн.

Степанов говорит, что ему о такой практике неизвестно.

"Если такие туры существуют, я бы посмотрел, как украинцы, которые привились "Спутником" в Беларуси, будут получать свидетельство о вакцинации, чтобы выехать в Европу или любую другую страну. Где они его будут брать? Все они должны получить соответствующие свидетельство от властей Беларуси. Интересно, как у них организован процесс. Потому что все люди, которых вакцинируют в Украине, есть в базе данных. И после того, как мы согласуем режим введения подтверждающих документов, например, иммунного паспорта, мы сможем предоставить подтверждения гражданам в электронном виде или в распечатанном. Что тогда будут делать те, кто получал вакцину "Спутник" в Беларуси? Не понимаю", - сказал министр.

Ранее мы рассказывали о том, как пражский бизнесмен российского происхождения занялся организацией поездок из Чехии в РФ за вакциной от коронавирусной болезни "Спутник V". Стоимость такого "тура" обойдется желающим протестировать на себе этот препарат в 30 000 крон (почти 37 000 грн по курсу).

В свою очередь 8 февраля Кабинет министров Украины запретил регистрацию препаратов от коронавируса российского производства.

Тем временем на данный момент точно неизвестно, когда каждый желающий сможет привиться от коронавируса в Украине. На данный момент вакцинируют людей из группы риска и работников предприятий критической инфраструктуры. По словам Степанова, в мае очередь дойдет только до людей не младше 60 лет.