Сегодня, 28 апреля, в Киеве прошел марш вышиванок в честь дня создания дивизии Галичина.

Формирование было учреждено 77 лет назад. В годы войны входило в нацистскую организацию "СС", которую возглавлял рейхсфюрер Генрих Гиммлер.

Устроителями мероприятия выступило сообщество "Голосіївська криївка". Руководит ним представитель ВО "Свободы" Руслан Андрейко. К ним примкнули националисты из С14.

Радикалы, которых собралось около ста человек, прошлись от Арсенальной до Майдана. Это заняло у них полчаса.

Для удобства фанатов СС полиция частично перекрыла движение транспорта в центре Киева. Участники марша шли за силовиками. Некоторые из них зиговали.

"Страна" рассказывает и показывает, как прошло это шествие. На месте событий работал наш корреспондент.

Марш в честь СС "Галичины"

19:23 "Сегодня мы прошли с золотым львенком по центру Киева. Надеюсь, что скоро мы пройдём с золотым львенком по Донецку и руинам Москвы", - заявил один из участников марша во время выступления на Майдане.

19:15 На этом марш закончился. Он продолжался ровно полчаса.

Организаторы поблагодарили участников шествия. Сейчас свободный микрофон - любой участник марша может высказаться.

На фото - чисто участников марша в честь дивизии СС.

19:11 Участники на Майдане. Свесили с моста баннер, на котором написано: "Не забудет стрелка Украина, с золотым львенком на рукаве".

"На плакате изображены солдаты в нацистской форме. Центр Киева. 21 век. Кстати, любопытно, что на марш пришли люди с флагами белорусской оппозиции", - пишет телеграм-канал "Политика Страны" и публикуем видео.

Кстати, любопытно, что на марш пришли люди с флагами белорусской оппозиции.

19:04 Отдельного внимания у фанатов дивизии СС заслужил нардеп Максим Бужанский, резко критиковавший идею марша.

В честь него они даже придумали кричалку: "Макс Бужанский - пес радянський".

19:01 Участник марша в Киеве зигует в честь дивизии СС Галичина. Кадр из прямой трансляции.

18:55 На марш в честь дивизии СС пришли обвиняемые в убийстве Олеся Бузины Медведько и Полищук, а также лидер ультраправой С14 Карась.

Карась ведёт себя агрессивно, он пытался нападать на журналиста "Страны".

18:50 Колонна свернула на Крепостной переулок. Здесь движение автомобильного транспорта перекрыли полностью.

18:45 Марш начался. Направились по улице Грушевского в направлении Майдана Независимости.

Движение автомобильного транспорта перекрыто (в направлении центра) из-за колонны, в которой идет сто человек.

Впереди сотрудники полиции диалоги и едет микроавтобус Нацполиции. Они освобождают дорогу, чтобы шествию националистов ничего не мешало.

18:39 Участники марша вышиванок в Киеве.

18:32 Организаторы марша начали формировать колонну.

Участники шествия направятся к Майдану Независимости.

18:25 На площади около 100 человек. Скандируют: "Під знаком лева", "Пам’ятай чужинець, тут господар українець".

Организаторы марша анонсировали, что через 5-10 минут начнут формировать колонну.

18:10 На площадь, где собираются участника марша, пришёл пожилой мужчина, он обвинил участников марша в поддержке фашизма и призвал их покинуть площадь.

"Фашистская символика запрещена. Это создание нацисткой дивизии СС. Насколько мне известно, это преступная организация, которая запрещена. Запрещена Нюрнбергским трибуналом. Запрещена! Фашистская организация! Нацистская организация! А вы это разрешаете. И это в период локдауна! Почему им это разрешено?! Пусть убираются в свою "бандерландию" и там создают что угодно, хоть дивизию СС. Законами Украины это запрещена. Коммунистическую организацию вы быстро запретили. А им не запрещают, и Офис президента [не запрещает]..." - сказал мужчина, киевлянин, Александр Мачаев.

Вмешалась полиции диалога, сообщает корреспондент "Страны".

17:51 Подогнали автомобиль с громкоговорителями из которого играет националистическая музыка.

Значительно усилили меры безопастности. На площади дежурит несколько десятков силовиков.

17:40 Корреспондент "Страны" сообщает, что на Арсенальной площади собралось не более 50 человек.

17:15 Катерина Дей выступила выступила категорически против такого марша. Она уверена, что прославлять дивизию СС в городе, пережившем Бабий Яр, недопустимо.

"По улицам города-героя Киева шагает марш на честь создания дивизии Ваффен СС Галичина.

Заметьте, я, в отличие от фанатов этой х....ни, не стесняюсь написать название полностью, хотя брезгливость и отвращение меня переполняют.

И ещё раз: по улицам Киева, пережившего Бабий Яр, шагают фанаты СС.

Вы е..анулись?!

Просто твари...

И гореть вам в аду.

И да, деду своему, когда помянуть 8-го (как модно) или 9-го мая, которое вас переживет и простудится на ваших похоронах, придёте на могилу, не забудьте упомянуть про своё героическое участие в таком Ах.енном мероприятии.

Уроды...."

17:00 Журналист Владимир Полуев сегодня днем прокомментировал марш в честь дивизии СС Галичина.

"Марш фанатов дивизии СС "Галичина" в Киеве наверняка поможет убедить Нетаньяху стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой", - иронично высказался Полуев.