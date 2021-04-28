Андрей Коболев, уволенный сегодня с поста главы НАК "Нафтогаз Украины", отреагировал на решение Кабмина.

"Об "увольнении" узнал из новостей. Комментировать не могу. ПС Никаких заявлений не писал", - прокомментировал ситуацию Коболев на своей странице в соцсети.

Напомним, что Андрей Коболев был назначен председателем правления "Нафтогаза" в 2014 году. В феврале 2021 года исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил премьеру Шмыгалю сменить руководство НАК "Нафтогаз".

Свое обращение к Кабмину Витренко назвал ответом на поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи. По словам и.о. министра энергетики, Госаудитслужба провела проверку "Нафтогаза" и выявила нарушения, а внутренняя добыча газа не увеличивается, а падает.

Юрий Витренко в прошлом был соратником Коболева и его подчиненным. Однако в 2020 году они сильно поругались и Витренко ушел из компании, назвав Коболева голым королем.