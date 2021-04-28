Витренко станет главой "Нафтогаза" вместо Коболева

Кабинет министров Украины назначил временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрий Витренко на пост главы НАК "Нафтогаз Украины" вместо уволенного сегодня Андрея Коболева. Витренко приступит к своим новым обязанностям с четверга, 29 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины", - сообщили в правительстве.

Исполняющим обязанности министра энергетики Кабмин назначил временного заместителя Министра энергетики Бойко Юрия Николаевича.

Напомним, Андрей Коболев занимал пост председателя правления "Нафтогаза" с 2014 года. В феврале 2021 года Витренко предложил премьеру Шмыгалю сменить руководство НАК "Нафтогаз".

По его словам, после поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи Госаудитслужба провела проверку "Нафтогаза" и выявила нарушения, а внутренняя добыча газа не увеличивается, а падает.

Сегодня Кабинет министров на заседании в уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Отметим, что Юрий Витренко в прошлом был соратником Коболева и его подчиненным. Однако в 2020 году они сильно поругались и Витренко ушел из компании, назвав Коболева голым королем.

Ранее "Страна" подробно писала, почему все говорят об отставке Юрия Витренко и кто его выбивает из Кабмина.