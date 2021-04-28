ОАСК отказался признавать карантин незаконным по иску украинского юриста. Он намерен подавать апелляцию
Окружной административный суд Киева отказал юристу Александру Гумирову в удовлетворении его иска касательно признания незаконным введение Кабинетом министров карантинных ограничений в условиях эпидемии коронавируса.
Об этом "Стране" сообщил сам Гумиров.
По его словам, судьи ОАСК полностью отказали ему в удовлетворении иска, потому что считают, что "права истцов нельзя восстановить, признав действия Кабмина по установлению карантина незаконными".
В то же время Гумиров утверждает, что судьи не разъяснили, были ли законными сами карантинные ограничения.
На данный момент текст решения ОАСК недоступен, однако он будет опубликован в течение следующих 10 дней.
Юрист при этом заявил, что намерен подавать апелляцию на это решение.
Напомним, Гумиров подал соответствующий иск еще в апреле прошлого года. По словам юриста, он не смог мириться с "саботажем и уничтожением экономики Украины, с попранием конституционных прав украинцев, с неразумными и недобросовестными запретами, разоряющими предпринимателей и превращающими людей в запуганных паникёров в намордниках".
Тем временем Королевский районный суд в Житомире в прошлом месяце признал антиконституционным часть постановления Кабмина №641 в области соблюдения масочного режима.