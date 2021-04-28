Окружной административный суд Киева отказал юристу Александру Гумирову в удовлетворении его иска касательно признания незаконным введение Кабинетом министров карантинных ограничений в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом "Стране" сообщил сам Гумиров.

По его словам, судьи ОАСК полностью отказали ему в удовлетворении иска, потому что считают, что "права истцов нельзя восстановить, признав действия Кабмина по установлению карантина незаконными".

В то же время Гумиров утверждает, что судьи не разъяснили, были ли законными сами карантинные ограничения.

На данный момент текст решения ОАСК недоступен, однако он будет опубликован в течение следующих 10 дней.

Юрист при этом заявил, что намерен подавать апелляцию на это решение.

Напомним, Гумиров подал соответствующий иск еще в апреле прошлого года. По словам юриста, он не смог мириться с "саботажем и уничтожением экономики Украины, с попранием конституционных прав украинцев, с неразумными и недобросовестными запретами, разоряющими предпринимателей и превращающими людей в запуганных паникёров в намордниках".

Тем временем Королевский районный суд в Житомире в прошлом месяце признал антиконституционным часть постановления Кабмина №641 в области соблюдения масочного режима.