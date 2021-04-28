Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующем заседании, которое состоится через несколько недель, может ввести санкции против пяти нардепов.

Об этом со ссылкой на источники сообщает УНН.

Внутренние санкции к депутатам Рады якобы планируют применить из-за их двойного гражданства и коммерческой деятельности аффилированных к ним структур.

"Есть список из пяти депутатов на ближайшее заседание, будут санкции к ним. Это первые персонажи, впоследствии могут этот список расширить", - сообщил источник издания.

Фамилии нардепов, которые могут попасть в санкционный список, не приводятся.

Напомним, что на ближайшем заседании СНБО должна обсуждаться ситуация с безопасностью на административной границе с аннексированным Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Кроме того, мы писали о том, что в апреле СНБО ввел санкции против, как заявлял президент Украины, "топ-десятки украинской контрабанды". А 21 апреля Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против 95 компаний и 13 физлиц, включая топ-контрабандистов.