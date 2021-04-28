Телефонные мошенники придумали новую схему на фоне пандемии коронавируса. Они звонят под видом родственников, который вы давно не видели, говорят, что лежат с Covid-19 в больнице и просят перевести деньги на карту.

Об этом рассказал журналист Георгий Раут на своей странице в Facebook.

"Телефонные аферисты добрались и до меня. Самое интересное, я чуть было не клюнул на их удочку!

Позвонил мужчина, сказал, что мой брат двоюродный, а я его не видел с 16 лет, он на Дальнем Востоке живет. Потому голос узнать никак не мог. Но я, искренне, обрадовался, так как давно его не видел и потому, никаких подозрительных вопросов не появилось в голове", - написал он.

По его словам, мошенник под видом брата заявил, что лежит в больнице с коронавирусом и ему нужна денежная помощь. Также добавил, что в больницу к нему нельзя прийти повидаться, так как туда никого не пускают. После того, как Георгий начал задавать вопросы, ответы на которые знает только его брат, мошенник слился.

"Всегда удивлялся, как люди ведутся на подобные махинации, и вот могу сказать, что сам чуть не попался. Если бы не пауза, пока звонящий узнавал номер карточки, в которую я и подумал, что все как-то странно. Мой брат никогда не называл меня Жорой Я мог бы и "помочь", - добавил журналист.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве мошенник выманил по телефону у доверчивых пенсионеров более 300 тысяч гривен.

Также сообщали, как мошенники отобрали по поддельным документам квартиру у сироты.