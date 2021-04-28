Накануне Пасхи столица выходит из локдауна. Уже в субботу, 1 мая, с киевлян снимут строгие карантинные ограничения и общественный транспорт заработает в обычном режиме (без спецпропусков), возобновят работу ТРЦ, рынки, рестораны и фитнес-центры.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство не планирует усиливать карантинные ограничения на период праздников. Поэтому многие украинские церкви - даже в красных карантинных зонах - готовятся принимать прихожан. Но с рядом ограничений.

Предыдущая Пасха, к слову, прошла не без конфликтов. В православные храмы УПЦ пришло более 130 тысяч верующих. Полиция им не мешала. Но позже завела уголовное дело на священников Святогорской лавры за скопление верующих.

Нынешнее Христово Воскресение - уже второе при пандемии коронавируса.

Собрали всю информацию о том, как смягчение карантинных норм отобразится на праздновании Пасхи 2 мая, как пройдут пасхальные богослужения и будет ли наплыв верующих, которые захотят посвятить в церквях пасхальные корзины.

О чем Зеленский говорил с главами церквей

28 апреля Зеленский встречался с предстоятелем УПЦ Онуфрием, главой ПЦУ Епифанием и главой УГКЦ Святославом Шевчуком, чтобы обсудить единый формат празднования Пасхи.

По словам лидеров церквей, в условиях карантина, когда люди чувствуют усталость, даже агрессию и отчаяние, духовная опека также имеет большое значение, поэтому Пасха-2021 будет доступна в формате онлайн, а во время богослужений людей обяжут надевать маски и сохранять дистанцию.

По словам Зеленского, накануне Пасхи ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине контролируется.

"Мы как раз сбили третью волну. Сейчас первую неделю, когда идет уменьшение на одну-две тысячи заболевших ежедневно. И я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращения регионов в "красную" зону после Пасхи, ведь это влияет на граждан и экономику", - обратился к духовенству президент.

Что говорят в Минздраве

В отличие от правительства, медики просят не ходить в церкви, а службы сделать короче.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 23 апреля заявил, что праздники должны быть не только веселыми, но и безопасными. И призвал придерживаться норм, которые прописаны в постановлении о карантине.

ношение маски, которая закрывает рот и нос, в том числе и на улице, возле храмов

соблюдение дистанции между людьми в 1,5 метра

количество людей в храмах не должно превышать одного человека на 4 кв.м

двери храмов фиксируют так, чтобы внутри помещения был воздушный обмен

не рекомендуется посещать религиозные учреждения всей семьей

пожилым людям и людям с хроническими болезнями рекомендуют воздержаться от посещения храмов или освящать праздничную корзину у храма

Во время праздников не стоит посещать родственников и друзей, особенно пожилого возраста, чтобы не подвергать их опасности

Во время брифинга 27 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что внедрять дополнительные ограничения на время Пасхи не планируют.

"Приближается Пасха. Знаю, как вы соскучились по родным и близким. Мы не будем вводить дополнительные ограничения на праздник, но просим вас собираться только в узком семейном кругу, отложить поездки к друзьям и родственникам, избегать скоплений людей, носить маски и соблюдать личную гигиену. Чтобы уберечь своих стареньких бабушек и дедушек от лишних контактов - сходите в церковь вместо них и принесите им освященные продукты домой. Помните, в отличие от верующих людей, коронавирус - атеист, для него нет праздников, не дайте ему испортить вам Пасху. Берегите себя и дайте отдохнуть нашим врачам. Желаю всем вкусной пасхи и правильно одетой маски!", - призвал Степанов.

Учитывая то, что многие украинцы все-таки захотят посетить церковь в Пасху, представители власти встретились с духовенством, чтобы обсудить правила проведения богослужений в этот период.

По словам Степанова, удалось найти компромисс и конкретизировать правила.

Вот главные пункты:

Уменьшить продолжительность богослужений, но увеличить их количество

Двери в храмах должны быть постоянно открыты

Запрещается прикладываться к крестам, иконам и святыням (это касается и плащаницы)

В храме необходимо находиться в защитной маске и придерживаться социальной дистанции

Освящать куличи и пасхальные корзины желательно кому-то одному из семьи

Впрочем, как это будут соблюдать украинцы и кем правила будут проверяться, неясно. Логично, что никто не будет спрашивать документы при посещении храмов.

То есть эти рекомендации каждый будет исполнять на свое усмотрение.

Как будут работать церкви на Пасху

Все церкви обещают транслировать богослужения онлайн на своих страницах в соцсетях.

В УПЦ (МП) будут придерживаться всех карантинных норм, но в каждом приходе будет учитываться индивидуальный подход.

"В этом году православная Пасха позже, чем в прошлом, поэтому надеемся, что, если погода позволит и не будет возможности служить в храмах, люди будут молиться на территории, прилегающей к храму", - рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Он также добавил, что церковь рассматривает разные варианты, но единого стандарта быть не может, ведь храмы разные: большие, маленькие. Где-то территория позволяет собраться вместе и молиться, а где-то нет такой возможности.

"Мы подходим индивидуально к каждому приходу и монастырю. При входе в каждый наш храм есть новые маски и человек должен заходить в маске. Если есть опасность заражения, то не обязательно сейчас прикладываться к иконам. Можно помолиться перед иконой, попросить помощи Божьей Матери, Спасителя", - сказал митрополит Антоний.

Митрополит Климент, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, рассказал "Стране" о формате празднования в этом году.

"В этом году мы встречаем Пасху значительно более подготовленными к эпидемиологическим вызовам, чем в прошлом. Во всех храмах есть дезинфицирующие средства, контролируется необходимая уборка, обеспечивающая соблюдение санитарных норм. Сегодня защитная маска в храме уже не является чём-то необычным. Все понимают необходимость, по слову Евангелия, напрасно "не искушать Господа Бога".

Блаженнейший Митрополит Онуфрий очень ответственно относится к необходимости прихожанами соблюдать санитарные предписания.

Вместе с тем, в нынешней эпидемиологической ситуации представители МОЗ не запрещают посещения храмов верующими. Есть необходимость рассредоточивать прихожан по храму, так, чтобы избежать их столпотворения.

Кроме того, в большинстве храмов есть озвучивание богослужения на улицу. Это позволяет решать основную проблему - не допустить нарушения социальной дистанции.

Церковь не запрещает посещать храмы с учетом всех санитарных требований. Но она и с пониманием относится к выбору тех верующих, которые решили церковные праздники провести дома, используя телевизионную трансляцию. Важно, чтобы в любом случае этот святой день был проведён духовно и молитвенно", - сказал Климент "Стране".

Глава ПЦУ Епифаний (Думенко) сказал также, что в каждом храме будут решать по месту - как поступать, с учетом общих правил.

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) пообещал предоставить возможность освящения пасхальных корзин онлайн для тех, кто решит остаться дома.

Остальных предстоятель церкви просит проверить состояние здоровья перед тем, как идти в храм. "Если вы чувствуете недомогание или повышенную температуру, признаки простуды, находитесь в группе риска или вам больше, чем 65 лет, подумайте о том, что лучше остаться дома", - сказал Шевчук.

Богослужения УГКЦ пройдут в церковных дворах, а освящение куличей - исключительно на улице рядом с церковью. Всех людей просят приходить в церковь в масках, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки доступными антисептиками. То есть в храмы пускать не будут.

Не станет ли посещение церкви на Пасху причиной для роста заболеваемости на Covid-19 среди украинцев, говорить пока рано. Страна приходит в себя после третьей волны ковида и по словам Степанова, уровень заболеваемости среди населения наконец-то пошел на спад во всех областях страны. При этом уровень загруженности койкомест с инфицированными держится на уровне 52%.