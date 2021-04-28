Кабмин на заседании в среду, 28 апреля, уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Об этом сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

"Назначат Витренко или какого-то ручного и полностью подконтрольного человека?" - отреагировал на увольнение телеграм-канал "Политика страны".

Кроме того, Кабмин назначил председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины" и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Увольнение Коболева с должности главы НАК Нафтогаза имеет главной причиной ситуацию с ценами на газ, сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

"Зеленский выступает за госрегулирование цен, а Коболев - за стихию рынка. Как о поводе для его отставки будут говорить о ситуации с высокими ценами на газ по годовым контрактам. Но это частность. Главное принцип - Зеленский намерен ради рейтинга держать цены на газ на поводке. Коболев противился. И был уволен. Но это практически открытый конфликт с США и МВФ, которые позицию Коболева полностью поддерживали. И есть, кстати, вероятность, что Зеленский даст заднюю под давлением Запада и Коболева не уволят. Хотя вопрос о ценах на газ для него важный. Если Коболева все-таки уволят, а по ценам на газ введут госрегулирование, то кредитов МВФ не будет с вероятностью близкой к 100%", - сказал "Стране" источник в правительстве.

Еще одним мотивом он назвал стремление Офиса президента посадить на ключевые должности в НАК своих людей.

"Там огромный денежный поток. И Банковая его хочет оседлать. Витренко нравится Ермаку и будет проводником его интересов", - сообщил источник.

Отметим, что Андрей Коболев был назначен председателем правления "Нафтогаза" в 2014 году. В феврале 2021 года исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил премьеру Шмыгалю сменить руководство НАК "Нафтогаз".

Свое обращение к Кабмину Витренко назвал ответом на поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи. По словам и.о. министра энергетики, Госаудитслужба провела проверку "Нафтогаза" и выявила нарушения, а внутренняя добыча газа не увеличивается, а падает.

Юрий Витренко в прошлом был соратником Коболева и его подчиненным. Однако в 2020 году они сильно поругались и Витренко ушел из компании, назвав Коболева голым королем.