В распоряжении "Страны" оказалось то самое письмо СБУ к президенту Украины Владимиру Зеленскому, на основании которого были аннулированы указы о назначении судьями Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина.

По утверждению СБУ, голосование этих судей КС за отмену уголовной ответственности за декларирование привело к дискредитации Украины на международной арене и создало потенциальную угрозу государственной безопасности Украины.

"В принципе, такую "филькину грамоту" СБУ может сочинить против любого чиновника, депутата или судьи. И возникает вопрос - почему тогда таким же образом не были уволены и другие судьи голосовавшие за отмену уголовной ответственности за декларирование", - комментирует телеграмм-канал "Политика Страны".

Напомним, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".

Кроме того, этим же указом Зеленский отменил указ от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного суда".

Также мы сообщали, Тупицкий издал распоряжение о незаконности указа Зеленского о его увольнении.