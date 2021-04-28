Накануне заседания ТКГ по прекращению огня стороны не смогли провести встречу политической подгруппы
Во вторник, 27 апреля, заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы не состоялось по причине того, что российская сторона продолжает привлекать "общественную экспертку" из "ДНР" Майю Пирогову.
Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в своем Facebook.
"Заседание политгруппы не состоялось, оно по-прежнему блокируется Россией попытками втянуть в ТКГ террористку и других "общественных экспертов", - написал Гармаш.
По его словам, вчера вместо официального заседания с полномочными представителями состоялась "неформальная сессия в ограниченном формате участников".
Напомним, вчера он утверждал, что российская сторона пытается исключить из переговорного процесса общественных экспертов со стороны Украины - самого Гармаша и журналиста Дениса Казанского.
Уже сегодня, 28 апреля, должно состоятся заседание ТКГ, в ходе которого стороны могут принять решение о введении "пасхального перемирия" на Донбассе.
Перед этим в Киеве заявили, что во время заседания подгруппы Трехсторонней контактной группы по безопасности стороны существенно продвинулись в вопросах согласования Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. За основу был взят украинский проект Дополнений.