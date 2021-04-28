Во вторник, 27 апреля, заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы не состоялось по причине того, что российская сторона продолжает привлекать "общественную экспертку" из "ДНР" Майю Пирогову.

Об этом сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в своем Facebook.

"Заседание политгруппы не состоялось, оно по-прежнему блокируется Россией попытками втянуть в ТКГ террористку и других "общественных экспертов", - написал Гармаш.

По его словам, вчера вместо официального заседания с полномочными представителями состоялась "неформальная сессия в ограниченном формате участников".

Напомним, вчера он утверждал, что российская сторона пытается исключить из переговорного процесса общественных экспертов со стороны Украины - самого Гармаша и журналиста Дениса Казанского.

Уже сегодня, 28 апреля, должно состоятся заседание ТКГ, в ходе которого стороны могут принять решение о введении "пасхального перемирия" на Донбассе.

Перед этим в Киеве заявили, что во время заседания подгруппы Трехсторонней контактной группы по безопасности стороны существенно продвинулись в вопросах согласования Дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. За основу был взят украинский проект Дополнений.