"Страна" спросила депутатов парламента, когда закончится эпоха бедности.

Депутат фракции "Слуга Народа" Никита Потураев, считает, что эпоха бедности закончится, когда люди перестанут жаловаться.

"Когда мы сами перестанем мириться с тем, что мы не уважаем собственное государство и собственные законы, и начнем работать", — заявил Потураев.

Также по словам нардепа, нужно перестать задавать эти вопросы.

"Вот возможно тогда, когда мы перестанем себе такие вопросы ставить. Вот тогда. Я надеюсь, что мы научимся, в том числе, когда будем смотреть как нужно жить – с достоинством и с честью", — сказал нардеп.

Алексей Гончаренко, депутат фракции "Европейская Солидарность":

"Для Зеленского и его окружения уже закончилась. А для украинцев — когда не будет такого президента", — считает нардеп.

А вот Галина Янченко, депутат фракции "Слуга Народа", заявила, что они уже работают над тем, чтобы росло благополучие граждан.

"Когда страну десятки лет разворовывают, вгоняют в бедность, то за один день или за год невозможно восстановить экономический рост. Но мы над эти работаем, я лично возглавляю парламентскую специальную комиссию по вопросам защиты прав инвесторов. Моя комиссия за первый неполный год работы, смогла помочь инвесторам разморозить или вернуть их инвестиционные средства на 5 млрд. гривен. А это все люди, которые создают рабочие места, тысячи рабочих мест в этом случае. Поэтому, я считаю, что я свой вклад могу делать таким образом", — рассказала Янченко.

Ее коллега по фракции Дмитрий Черный, не называет конкретной даты конца эпохи бедности, но знает, что является причиной ее окончания.

"Откуда же я знаю. Если бы это была какая-то определенная дата, о которой говорили все, то я бы сказал. Зачем я сейчас буду придумывать какую-то конкретную дату. Эпоха бедности закончится тогда, когда люди будут жить в достатке. А конкретная дата — это абстрактный вопрос. А конкретную дату вам никто назвать не сможет", — утверждает Черный.

Александр Юрченко, экс-депутат фракции "Слуга Народа", высказался лаконично.

"Когда пересажаем всех коррупционеров", — отметил Юрченко.

Депутат фракции "Слуга народа" Жан Беленюк, не понимает, зачем ему задают этот вопрос и советует спросить об этом лично у президента.

"Вам про это сказал я лично? Или зачем вы мне задаёте этот вопрос? У каждого эпоха бедности подразумевает своё, понимаете? Я думаю, что будет логичнее задать вопрос этот тому, кто непосредственно это говорил", — считает Беленюк.

На уточнение журналиста "Страны", что об этом говорил президент Украины и лидер партии "Слуга народа", в число которой входит Беленюк, нардеп ответил следующее:

"Он является президентом всей нашей страны. Будет у него пресс-конференция, вам лучше задать этот вопрос непосредственно ему. Я такого не говорил, поэтому я не могу нести ответственность за слова других людей", — высказался Беленюк.

Его коллега по фракции Марьяна Безуглая, надеется, что конец эпохи бедности случится в ближайшем будущем.

"Я надеюсь, что наши дети его увидят. У каждого поколения, а поколение — это 25 лет, происходят какие-то системные изменение. Чуть больше поколения назад распался Советский Союз. Приблизительно поколение мы фактически двигались больше инерционно. Сейчас мы выходим на новый маршрут, значит нам ещё надо, наше поколение, чтоб выйти на процветающую страну. Я надеюсь, если мы не сойдём на худший маршрут. Мы работаем над этим", — отметила Марьяна Безуглая.

Даниил Гетманцев, депутат фракции "Слуга народа", считает, что чудес не бывает, но все должны работать.

"Я не идеалист. Я достаточно глубоко занимаюсь вопросами публичных финансов и экономики. Поэтому могу сказать, что чудес не бывает. Мы всем обществом должны поработать достаточно тяжело. Никогда такого не будет, что ты проснёшься на завтра богатым, и твои соседи проснутся богатыми. Для этого нужно работать, работать и ещё раз работать", — считает Гетманцев. Добавив, что от государства нужна равные правила игры

Также нардеп назвал ряд вещей, от которых стоит отказаться.

"Если вы сравните нас даже не с Польшей, а с Россией или даже с Белорусией. Давайте с Белорусией лучше. Белорусия имеет ВВП на душу населения почти в два раза больше, чем Украина. Хоть у них нет таких ресурсов, которые есть у нас. Это труд, труд, труд. Отказ от резких движений, отказ от революции, отказ от большевистских подходов. Ежедневная кропотливая работа и все будет хорошо", — утверждает нардеп.

Депутат фракции "Слуга народа" Игорь Васильев, считает, что эпоха бедности закончится после коронакризиса.

"Конкретную дату? Я надеюсь, что в этом году после массовой вакцинации", — заявил Васильев.

Были и те, кто не постеснялся назвать конкретные строки окончания эпохи бедности.

"Я думаю, что до конца президентской каденции точно закончиться", — считает депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.

Не смог назвать конкретную дату депутат фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан:

"Даты пока нету, но мы работаем над тем, чтобы украинцы жили лучше. Я надеюсь, что за нашу каденцию мы покажем результат. В первую очередь в экономических реформах. Тогда можно будет говорить, что доход или благосостояние украинцев станет лучше", — сообщил Мовчан.

Евгений Брагар, депутат от парламентского монобольшинства, утверждает, что конец эпохи бедности — это в том числа и увеличение социальных стандартов.

"Надеюсь, что в следующем бюджете мы заложим еще больше социальных стандартов. Надеюсь, что повышение заработной платы будет постоянный вопрос, а зарплата будет постоянно будет подниматься и будет рости быстрее чем цены", — высказался нардеп.

Его коллега по фракции Александр Качура, также считает, что нужно поднять прожиточный минимум.

"Эпоха бедности закончится, я думаю, после того, как мы поднимем прожиточный минимум. Мы начнём этот процесс, думаю, это самая главная цель. То, что мы обещали. Учитывая войну, пандемию, сейчас очень сложно людям живётся, и ещё наверное стало хуже за последний год. Согласно статистики у нас за пределами бедности больше, чем половина населения Украины. И это такие цифры, которые могут пугать", — сообщил Качура.

Алексей Леонов, депутат фракции "Слуга Народа", считает, что этот вопрос задают слишком часто.

"У вас одни и те же вопросы уже два года", — заявил нардеп.

Депутат партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич, сообщил, что нужно этот вопрос задать Зеленскому, так как пока люди все беднее и беднее.

"Я боюсь, что после эпохи бедности, наступит эпоха нищеты. То, что сегодня делает власть с людьми, просто по другому назвать нельзя", — резюмировал Шуфрич.

Напомним, еще в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "эпоха бедности" в стране закончится до конца срока его полномочий как главы государства. "Это будет еще при моей каденции. Мы это делаем шаг за шагом", — заявил он в эфире "1+1". При этом "конец эпохи бедности" был одним из его предвыборных обещаний.

Тем временем, по словам вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк, в 2021 году за чертой бедности оказались более 19 миллионов украинцев.

По данным демографом, больше половины украинцев живут за чертой бедности, а карантин только усилил неравенство.