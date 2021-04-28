Внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о криминализации контрабанды товаров, подразумевает введение штрафов до 1,1 млн за контрабанду в значительных размерах и 2,125 млн грн за контрабанду подакцизных товаров.

Об этом говорится в тексте законопроекта №5420, обнародованном на сайте парламента.

В законопроекте предлагается установить штраф размером 10-70 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 тыс. грн - 1,1 млн грн) за контрабанду товаров в значительных размерах и ввести штраф от 20 тыс. нмдг (340 тыс. грн) до 125 тыс. нмдг (2,125 млн грн) за контрабанду подакцизных товаров.

Предлагается считать контрабанду значительных размеров, если общая стоимость предметов контрабанды в 100 раз превышает нмдг (свыше 1700 грн), а в крупных размерах - свыше 600 нмдг (10,2 тыс. грн).

Законопроект предлагает установить штраф за контрабанду товаров в значительном размере - в 10-20 тыс. нмдг (17-340 тыс. грн).

При этом за контрабанду в крупных размерах предлагается ввести штраф от 50 тыс. нмдг до 70 тыс. нмдг (от 850 тыс. грн до 1,19 млн грн) или лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, с конфискацией имущества.

Такое же наказание предлагается установить , если незаконное перемещение товаров совершено лицом, ранее судимым по ст.ст. 201,201-1,201-2,201-3,305 УК, или по предварительному сговору со служебным лицом, свидетельствует текст проекта закона.

В случае, если контрабандой занималась организованная группа, предлагается ввести наказание в виде лишения свободы от 7 до 11 лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

За контрабанду подакцизных товаров предлагается установить следующую ответсвенность:

штраф от 20 тыс. нмдг до 40 тыс. нмдг (340-680 тыс. грн) за подакцизную контрабанду в значительном размере (если общая стоимость предметов контрабанды в 50 раз превышает нмдг (850 грн);

штраф от 75 тыс. нмдг до 125 тыс. нмдг (1,275-2,125 млн грн) или лишение свободы на 6-11 лет с конфискацией и лишением права занимать некоторые должности и заниматься определенной деятельностью до трех лет за контрабанду подакцизных товаров в крупных размерах (если стоимость превышает нмдг в 400 раз, то есть дороже 6,8 тыс. грн), а также в случаях, если ее совершал ранее судимое лицо по ст.ст. 201, 201-1, 201-2, 201-3, 204, 305 УК лицо.

лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать некоторые должности и заниматься определенной деятельностью до трех лет, если подакцизную контрабанду совершала организованная группа.

Напомним, 23 апреля Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект №5420. По мнению юриста законопроект президента облегчит жизнь контрабандистам.

Также "Страна" писала, что Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против 95 компаний и 13 физлиц, включая топ-контрабандистов.