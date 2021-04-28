Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о публикации в ближайшее время списка недружественных России стран, который формируется в рамках соответствующего указа российского лидера Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью агентству "РИА Новости".

"Сейчас этим занимается правительство по поручению президента. Мы участвуем в этой работе, в ней участвуют также другие соответствующие ведомства. Но я сейчас не стал бы забегать вперед: мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом. Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не "мертвая" бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем", - сказал глава МИД РФ.

По его словам, список недружественных стран может быть обнародован уже в ближайшее время.

"У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго", - заявил Лавров.

Напомним, 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств. Президент постановил ограничить, а при необходимости запретить, заключение с россиянами договоров о найме дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия по отношению к РФ. Глава российского государства также поручил правительству "определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия)".

По данным российских журналистов, в "недружественном списке" могут оказаться США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Канада, Украина и Австралия. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что в этот список точно попадут Соединенные Штаты.