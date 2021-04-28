Во время чемпионата мира по шашкам, который проходил в Польше, со стола убрали российский флаг.

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На столе, за которым сидели обе участницы - действующая обладательницам мировой шашечной короны, россиянка Тамара Тансыккужина, и польская претендентка Наталья Садовская, - стояли флаги их стран.

В какой-то момент к столу подошел мужчина и снял с него российский флаг, а также отлепил со стола табличку с изображением российского триколора.

Как сообщает издание "Чемпион", убрать российский символ было поручено бывшему президенту Европейской федерации шашек Яцеку Павлицкому.

"Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать", — сказал он.

По словам Павлицкого, Варшава не сделала "ничего плохого". "Более того, мы сделали больше, чем должны. FMJD [Всемирная организация шашек] проигнорировала принятые в декабре решения в отношении России, и, если мы немедленно ничего не изменим, FMJD будет исключена из WADA [Всемирного антидопингового агентства]", — пояснил он.

После четырех раундов Тансыккужина уступает Садовской в борьбе за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Для победы нужно набрать 54 очка. Садовская ведет со счетом 32:16. Матч за титул завершится 3 мая.

В свою очередь, президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка принес извинения за эту ситуацию. "Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно, прямо во время игры, иначе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключит Международную федерацию шашек уже сегодня", — заявил он.

Инцидент уже прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, он считает этот инцидент досадным происшествием.

"Это очень досадное происшествие, но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принес свои извинения. Поэтому я думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным. Я знаю, что наша спортсменка проиграла в этом раунде и, конечно, я думаю, что ее проигрыш во многом связан с этим происшествием", — рассказал он "РИА Новости".

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд признал обоснованным решение WADA лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и утвердил список санкций в отношении российского спорта. В частности, в течение двух лет российским спортсменам нельзя выступать под флагом страны на международных стартах, таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры.

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