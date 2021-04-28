Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал, что уже в мае в мессенджере появится функция групповых видеозвонков.

Об этом Дуров сообщил в своем Telegram-канале.

"Говоря о видеозвонках, в мае мы добавим видеоизмерение в наши голосовые чаты, что сделает Telegram мощной платформой для групповых видеозвонков", - написал Дуров.

По его словам, групповые видеозвонки в Telegram будут включать совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержку настольных компьютеров и планшетов.

Также Дуров разместил короткий ролик, в котором видно, как в мессенджере будет реализована новая функция:

Напомним, недавно Telegram обновил голосовые чаты, добавив в них фишки Clubhouse. Их теперь можно запускать не только в группах, но и в каналах, а участники, которые хотят высказаться, могут "поднимать руку".

Также мы писали о том, что инвестиции в Telegram превысили миллиард долларов. В связи с этим Павел Дуров напомнил, что конечная цель - это чтобы Telegram стал финансово устойчивым проектом, который может служить человечеству на десятилетия (или столетия) в будущем.