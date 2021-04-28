Глава Министерства здравоохранения Украины, Максим Степанов, объяснил "Стране", почему в правительстве отказались от идеи публичной вакцинации. Тогда как еще недавно остатками доз вакцин от коронавируса прививали знаменитостей.

"Публичная вакцинация начала превращаться в полный идиотизм и профанацию. Посмотрите, кого и каким образом начали вакцинировать в регионах. Один из руководителей областной власти абсолютно спокойно говорил: "Вот этот бухгалтер, которого мы вакцинировали, очень популярный человек". Все должно иметь какие-то рамки", – сообщил "Стране" Степанов.

По его словам, в условиях нынешнего всплеска заболеваемости остаточные дозы правильнее расходовать на вакцинацию групп риска, а не медийных личностей.

"Изначально мы задумали публичную вакцинацию как ответ на серьезную антивакцинальную пропаганду, в том числе, в высказываниях различных политиков. Поэтому нам необходимо было повысить доверие к вакцинам в обществе. Но сейчас, на фоне роста заболеваемости, когда ведущие здоровый образ жизни молодые люди попадают в реанимацию, либо все заканчивается смертью, остаточные дозы правильно использовать для людей на первом и втором этапе вакцинации, в том числе, для людей старше 80 лет. Потому что вакцина равно жизнь. Если человек вакцинирован, при всех прочих вводных, мы точно можем сказать, что это не закончится смертью или реанимацией, максимум – легкой формой протекания болезни", – объяснил министр.

Напомним, в начале марта Степанов заявил, что неиспользованными остатками индийской вакцины привьют звезд и религиозных деятелей ради популяризации прививок.

Однако уже в апреле Минздрав запретил прививать публичных людей остаточными дозами вакцин от коронавируса.

Ранее "Страна" подробно писала, как Минздрав переписал план по вакцинации украинцев и почему оттуда убрали звезд.