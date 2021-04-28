В Верховной Раде собрали более 150 подписей за проведение внеочередного заседания, на котором планируется рассмотреть постановление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале в среду, 28 апреля.

"Вот, наконец-то необходимые 150+ подписей есть. Внеочередное за наше постановление про отставку министра охраны здоровья состоится", - написал он.

Отметим, что следующее внеочередное заседание состоится завтра, 29 апреля, оно станет последним в этом месяце. И там вопроса об отставке министра нет. Таким образом вопрос отставки Степанова рассмотрят не раньше мая.

Напомним, в Раде предложили начать сбор подписей за проведение внеочередного заседания, на котором Рада рассмотрит проект постановления об отставке Степанова 11 ноября. Как раз в это время в Украине действовал "карантин выходного дня".

Ранее мы рассказывали, что парламенте собирают подписи на увольнение главы Минздрава уже не в первый раз. Летом в 2020 году большая группа нардепов внесла в Раду проект постановления о его увольнении.

2 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил, что уже собрано 90 подписей из 150 необходимых для увольнение главы Минздрава.

Между тем, сегодня заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что сейчас речь об отставке Степанова не идет.