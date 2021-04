В мобильном приложении Apple Music появился проект City Charts, который генерирует топ-25 популярных песен среди слушателей мировых городов. Эти списки обновляются ежедневно и формируются по количеству прослушиваний.

"Страна" сравнила популярные синглы среди московских и киевских слушателей и выяснила, что предпочтения меломанов вне зависимости от столицы РФ или Украины - схожи, а плейлисты - практически идентичны.

В лидерах чарта и Москвы и Киева оказались российские певцы Егор Крид с песней (Не)идеальная (в обоих рейтингах на первом месте), Ramil' - Сон (в Киеве на 4 месте, в Москве - на 2 месте), на третьей строчке обоих сити-чартов американский рэпер Lil Nas X с песней MONTERO (Call Me By Your Name). В топе также песня "Патрон" русского хип-хоп-дуэта из Владикавказа Miyagi & Andy Panda (соответственно 2 место в киевском плей-листе и 3 место - в московском).

Под ником 10Age скрывается 23-летний петербуржец Дмитрий Панов. Его песня "Нету интереса" заняла 5 строчку в Киеве и 7 - в Москве.

Австралийский рэпер и певец Гарри Майкл, более известный под псевдонимом Masked wolf занимает 6 и 5 строчку в обоих чартах с песней "Astronaut in the ocean".

Белорусский певец и автор песен Тима Белорусских с треком "Тебе лучше не знать" - на 7 и 8 местах киевского и московского чартов соответственно.

9 место по Киеву и 6 в Москве занимает русскоязычный сингл "Истеричка" украинской поп-группы Artik & Asti.

10 место в Киеве и 13 место в Москве- премьера песни "Кроме тебя" Ивана Дорна.

Пожалуй, единственной песней, которая выбивается из общей тенденции, оказалась "Батука" Batuque бразильской виолончелистки Dom La Nena - (настоящее имя Доминика Пинто). Она есть только в киевском чарте.

Так выглядит подборка десяти популярных треков Киева по состоянию на сегодня, 28 апреля.

Песни, которые слушает Киев

А это популярные треки среди слушателей Москвы на 28 апреля. Это те же самые композиции, только иначе ранжированны.

Песни, которые слушает Москва

Заметим, что как и 27 апреля, в чарте Apple Music нет ни одной песни на украинском языке. Тем временем видеоклип на песню (Не)идеальна в YouTube набрал свыше 2,8 млн просмотров и занял №11 на вкладке "В тренде".