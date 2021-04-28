Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива, который 26 апреля защитил диссертацию, заявил, что его научного руководителя уволили.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Научным руководителем Кивы значился Владимир Гурковский - доктор наук по госуправлению, профессор, а также первый замдиректора "Центра исследований проблем публичного управления".

По словам нардепа, его уволили сегодня, 28 апреля. Кива назвал это местью своих врагов и попытками отыграться на научных сотрудниках, которые позволили ему защититься.

"Я ему сказал, чтобы он не переживал. Я больше чем уверен, что быть научным руководителям у Кивы сегодня - это одна история, а быть руководителем у Кивы завтра - это совсем другая история и совсем другая позиция. Поэтому я ему сказал: придем к власти - сделаем министром образования", - заявил Илья Кива.

Напомним, защита диссертации Ильи Кивы состоялась в Киеве 26 апреля. Тема научной работы Ильи Кивы связана с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины). Защита вызвала резонанс среди журналистов и общественности.

Также мы писали о том, что члены ученого совета единогласно проголосовали за присвоение нардепу Илье Киве степени кандидата наук.