В Пасхальные праздники в Украине карантин усиливать не будут. Об этом взаявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина в среду, 28 апреля. При этом он добавил, что власти усилят контроль за соблюдением противоэмидемических мероприятий.

"Правительство обещало, что не будет усиливать карантин на майские праздники. Карантин усиливать не будем, но усилим мероприятия по соблюдению ограничений. Прежде всего - социальная дистанция, масочный режим, прислушивайтесь к Минздраву и к лидерам церквей, которые призывают праздновать Пасху дома", - сообщил Шмыгаль.

Также он напомнил, что на этой недели из "красной" карантинной зоны вышли три области - Черновицкая, Львовская и Одесская, а в остальных регионах наблюдается снижение числа новых случаев коронавируса и госпитализаций.

По словам Шмыгаля, у местной власти остаются инструменты быстрого реагирования в случае резкого увеличения новых случаев заболевания.

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко анонсировал в Киеве усиление карантинных ограничений на Пасху.

Также мы сообщали, что Харьков не будет усиливать карантин на Пасху и 9 мая.