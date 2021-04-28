В центре Риги вспыхнул хостел, погибли восемь человек

В среду, 28 апреля, в центре Риги возник пожар в хостеле, в результате которого погибли восемь человек.

Об этом сообщает телеканал LTV.

Спасатели получили сообщение о пожаре по улице Меркеля в центре латвийской столицы сегодня около 05:00. Огнем был охвачен коридор, жилые помещения и крыша шестиэтажного здания. Площадь возгорания составила около 140 кв метров. На месте работают более 50 пожарных. При этом в здании установлены железные двери с кодовым замком, и это осложнило работу пожарных.

На месте происшествия найдены тела восьми погибших, еще девять человек пострадали, всего эвакуировано 20 человек.

Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что пожар возник в помещениях хостела, где живут иностранцы.

На данный момент известно о шести госпитализированных пострадавших. Часть из них попали в больницу с ожогами, другие - с отравлением продуктами горения.

Ugunsgrēkā hostelī Rīgas centrā gājuši bojā astoņi cilvēki. https://t.co/YZXIJaCWUS pic.twitter.com/e3l24HXnTe — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 28, 2021

Известно, что в здании находится хостел Japanese Style Centrum и офисы ряда предприятий. Ранее, по данным журналистов, в помещениях хостела проводились незаконные работы по перепланировке: были объединены две квартиры.

Правоохранители перекрыли улицу Меркеля для движения на участке от ул. А.Чака до ул. Кр. Барона. Спасатели продолжают работы на месте ЧП.

Полиция открыла уголовное дело в связи с преступлением против общественного порядка и безопасности.

Šīs nakts ugunsgrēks Merķeļa ielā, kur dega hostelis, redzams arī mūsu tiešraides kamerās. Ugunsgrēka dzēšanas darbi turpinās.https://t.co/2eO7FSGKvW pic.twitter.com/GFnlhLmCVX — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 28, 2021

Напомним, недавно в одесском доме взорвался газ, однако жильцам удалось выжить в этом происшествии.

Также мы писали о том, как в центре Киева после пожара в жилом доме нашли тела двух погибших.