Заседание Совета национальной безопасности (СНБО) и обороны по вопросам безопасности на южных границах Украины, о котором сообщалось накануне, может состояться "через несколько недель".

Об этом рассказал первый заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментарии "Украина 24" в среду, 28 апреля.

Он напомнил, что днем ранее состоялось совещание по ситуации с безопасностью на административной границе с аннексированным Крымом, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях. По итогам совещания он поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны. В результате совещания президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить в ближайшее время заседание СНБО.

"Было инициировано президентом заседание СНБО по этому поводу. Я думаю, что оно состоится через несколько недель", - заявил Тимошенко.

Напомним, 15 апреля прошло последние заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем СНБО утвердил вторую часть санкционного списка "контрабандистов", в которую попали 12 человек.

Также СНБО ввел санкции против 95 компаний. Мы приводили полный список.