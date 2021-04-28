Министр здравоохранения Максим Степанов продолжает работать, несмотря на слухи о его отставке, которые витают еще с осени 2020 года.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, отвечая на вопрос о возможной отставке главы Минздрава в эфире "Украина 24".

"Об отставке главы Минздрава говорят, мне кажется, еще с осени. Каждый месяц какие-то новые поводы ... снова отставка, снова и снова. Смотрите, министр здравоохранения работает. Сегодня в Одесской области его заместитель - Виктор Ляшко - пытается ускорить темпы вакцинации в Одесской области, ведь мы не очень довольны по этому поводу. Поэтому отставка, даже если она будет, любого министра или кого-то - это будет выноситься открыто в Верховную Раду. Верховная Рада будет принимать решение согласно представление Кабмина или того, что депутаты инициируют такой привод. Поэтому сейчас об этом речь не идет ", - заявил Тимошенко.

Напомним, в феврале в парламентской фракции "Слуга народа" министру здравоохранения Максиму Степанову пригрозили отставкой в случае срыва вакцинации от коронавируса.

Также мы сообщали, что по словам Степанова, украинцы старше 60 лет смогут привиться от коронавируса уже в мае.