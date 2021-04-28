В Болгарии заподозрили, что ко взрывам на военных складах, которые произошли в период с 2011 года, могут быть причастны россияне.

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает "Интерфакс".

По мнению болгарских властей, к взрывам на военных складах могут быть причастны шестеро россиян. Также речь идет о возможной связи между этими взрывами и взрывом склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году.

Болгарские СМИ обратили внимание на общие детали четырех случаев взрывов. Первый произошел 12 ноября в 2011 года на складе, на котором хранились вооружения, предназначенные на экспорт в Грузию. Прокуратура Болгарии подозревает, что инциденты могут иметь отношение к попытке отравления торговца оружием Эмилияна Гебрева.

Напомним, 17 апреля Чехия обвинила российскую разведку во взрыве военных складов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов, заявив, что это сотрудниках разведки, работающие под дипломатическим прикрытием. В ответ на этот шаг Россия объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата.

Также мы писали о том, что по словам главы МВД Чехии Яна Гамачека, оружие и боеприпасы должны были взорваться не в чешском Врбетице, а в Болгарии, куда их, по версии чешских властей, должны были доставить для компании предпринимателя Эмилиана Гебрева. По информации Bellingcat, РФ взорвала склад в Чехии, так как боеприпасы на нем предназначались для Украины.