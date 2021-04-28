В среду, 28 апреля, основываясь на принципах взаимности правительство России приняло решение выдворить двух литовских дипломатов, по одному из Латвии и Эстонии и трех сотрудников посольства Словакии в Москве. Дипломаты должны покинуть Москву в течение недели.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В МИД России были вызваны посол Латвии Марич Риекстиньш, посол Литвы Эйтвидас Баярунас и временный поверенный в делах Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно. Им сообщили, что в течение семи дней два сотрудника посольства Литвы и по одному из посольств Латвии и Эстонии должный покинуть Россию.

"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомство вызвали посла Словакии Л.Регак. Ему заявили "решительный протест" в связи с объявлением персонами нон грата трех российских дипломатов. В качестве ответной меры Москва объявляет персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии, они должны покинуть страну до 5 мая.

"Решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. После этого Москва объявила персонами нон грата и выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Также сообщалось, что 23 апреля Латвия, Литва и Эстония приняли решение выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, обвинив их в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

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