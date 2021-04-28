Россия пока не получала официального предложения от президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с лидером РФ Владимиром Путиным в папском городе-государстве (Ватикане).

Об этом пишет TACC в среду, 28 апреля.

"Президент Зеленский сказал, что это (Ватикан - Ред.) могло быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение", - сказал Песков.

Также он рассказал готов ли Путин провести двустороннюю встречу не в Москве, а в каком-то другом месте и готов или он куда-то поехать для этого.

"Готов или не готов куда-то ехать (для встречи с Зеленским - Ред.) президент Путин - я не знаю. Мы пока все исходим из того, что президент Путин сказал, что, поскольку мы не являемся стороной конфликта, говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. Об этом нужно говорить в рамках "четверки". Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве", - добавил Песков.

Напомним, в интервью итальянскому изданию la Repubblica Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для диалога с президентом Путиным о мире.

Позже сообщалось, что Ватикан согласится стать площадкой для переговоров Зеленского и Путина, если поступят запросы от обеих сторон.

При этом в резиденции Папы Римского удивились предложению Зеленского о встрече с Путиным, заявив, что президент Украины не согласовывал с Ватиканом свое предложение об организации встречи с российским коллегой.