Какой должна быть ваша спальня? Дизайнерских решений может быть много, но однозначно, это должно быть пространство с максимальным уровнем комфорта. Современные минималистические спальни подразумевают свободное помещение с минимальным количеством мебели, классическую спальню сложно представить без полноценного мебельного гарнитура. Далее попробуем разобраться, какую лучше мебель для спальни купить, и на какие детали важно обратить внимание.

Особенности выбора мебели для спальни

Спальня из дерева на заказ, готовый набор или отдельные элементы – какой мебели для спальни отдать предпочтение? Выбирая определенный комплект, следует обратить внимание на следующие нюансы:

1) Дизайн. Единая концепция интерьера для всей квартиры прослеживается в каждой комнате, поэтому и мебель для спальни важно подобрать в том стиле, в котором оформлены все апартаменты.

2) Экологически-чистые материалы. Для сна и отдыха подойдет мебель, произведенная из экологически безопасного сырья, которое не излучает вредных испарений. Лучший вариант – изделия из массива дерева, металла, МДФ.

3) Параметры. Когда выбираете мебель, не забудьте сделать замеры комнаты, чтобы выяснить, останется ли свободный проход возле кровати, будет ли место для открытия ящиков или дверей.

4)Качество изделий. Для спальни важно купить мебель, которая соответствует показателям прочности и износоустойчивости. Качественная мебель позволит наслаждаться отдыхом, а не беспокоиться о замене фурнитуры или ремонте кровати.

5) Функциональность. Выбирайте мебель с повышенным функционалом, это возможность компактно разложить бытовые предметы и вещи, а также ваш комфорт. Например, кровать с нишей – это дополнительное место хранения. Компактный пуф используют для сидения и в качестве подставки для ног или как кофейный столик.

От качества сна зависит общее состояние организма, трудоспособность и настроение. Чтобы хорошо высыпаться и чувствовать себя по утрам бодрым, нужно подойти ответственно к оформлению и меблировке спальни. Грамотно подобранный комплект подарит здоровый крепкий сон и удовольствие от внешней эстетики интерьера.

Какую мебель купить для спальни в Киеве

Какая мебель должна быть в спальне? Единого универсального решения нет, поскольку важно учитывать площадь комнаты, личные предпочтения хозяев и дизайн интерьера квартиры.

Традиционно для спальни выбирают следующую мебель:

● Кровать или диван. Если позволяет площадь комнаты, лучше выбрать просторную кровать с ортопедическим матрасом. Стильное выразительное изголовье кровати может стать главным дизайнерским акцентом комнаты.

● Прикроватные тумбы. Как правило, нужны две одинаковые тумбы для установки с двух сторон кровати. Если площадь небольшая, можно подобрать одну тумбу или небольшой столик для хранения гаджетов, пультов, газет и других аксессуаров.

● Комод или стеллаж. В спальне необходимо место для хранения одежды. Небольшой комод с выдвижными ящиками или стеллаж с широкими полками вполне подойдут для складывания вещей, постельного белья, полотенец.

● Шкаф-купе. Большой вместительный шкаф-купе позволит аккуратно хранить внесезонные вещи, коробки с обувью, головные уборы и бытовые предметы. В зависимости от планировки комнаты можно установить угловой шкаф, в нише или вдоль свободной стены.

● Дамский уголок. Нередко в спальне выделяют место для установки туалетного столика с зеркалом. Здесь не только удобно хранить косметические средства и фен, но и осуществлять ежедневный уход за лицом и волосами.

Следует помнить, что чем меньше спальня, тем меньше мебели в ней должно находиться. Не рекомендуется устанавливать какие-либо изделия у окна, чтобы не закрывать источник света. Визуально расширить пространство помогут фасады с зеркалом, высокие двери, шторы на всю длину стены, а также напольные покрытия и покрывала с геометрическим узором.

Мебель для спальни может быть абсолютно любого цвета. Эффектно смотрятся интерьеры, в которых мебель подобрана в одной цветовой гамме под стены и напольные покрытия. Но также завораживают взгляд комнаты, в которых удалось гармонично сочетать светлую отделку и мебель из дерева в шоколадном оттенке, или белую мебель для спальни и темные стены и шторы.