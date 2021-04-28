Президент Украины Владимир Зеленский не согласовывал с Ватиканом свое предложение об организации встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в резиденции Папы Римского.

Об этом со ссылкой на информированных ватиканских дипломатических источников сообщает ТАСС в среду 28 апреля.

"Президент Украины Владимир Зеленский не согласовывал с Ватиканом свое предложение, и для дипломатической службы Ватикана это стало своего рода неожиданностью", - сказал источник.

Напомним, в опубликованном в газете La Repubblica 28 апреля интервью Зеленский назвал Ватикан "идеальным местом для диалога о мире", говоря о встрече с Путиным.

Позже прозвучало заявление, что в случае, если украинская и российская стороны обратятся в Ватикан с просьбой стать площадкой переговоров между лидерами двух стран, то Святой престол не сможет им в этом отказать.

Еще 20 апреля в своем видеообращении Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. Через два дня президент России пригласил украинского коллегу встретиться в Москве. В то же время, до сих пор место для встречи Путина и Зеленского окончательно не было выбрано.