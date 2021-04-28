Украинская ресторанная ассоциация присоединилась к всеукраинскому флешмобу "Мы хотим работать", который стартовал в среду, 28 апреля.

По словам организаторов акции, большинство украинских предприятий, которые сегодня подпадают под карантинные ограничения, являются социально ответственными и готовы добросовестно соблюдать все противоэпидемические мероприятия. При этом пока все они автоматически теряют возможность работать, несут убытки, их работники не получают зарплату, а государство - налоги.

Потери несут не только компании, работа которых непосредственно запрещена, но и промышленность, которая фактически лишена каналов реализации своей продукции. За каждым промышленным предприятием стоят поставщики сырья и комплектующих. Таким образом карантинные ограничения сегодня имеют прямое негативное влияние на тысячи промышленных предприятий.

Организация вакцинации украинцев также вызывает много вопросов со стороны бизнеса. Именно вакцинация, а не локдауны являются ключевыми ответами на вызовы, что ставит перед нами пандемия. Важно вакцинировать всех желающих! В частности, мы как работодатели готовы профинансировать вакцинацию своих работников!

Участники движения "Мы хотим работать" требуют срочного проведения консультаций с правительством для разработки и внесения соответствующих изменений к постановлению Кабинета Министров № 1236 от 09.12.2020 г., "Об установлении карантина и вводе ограничительных противоэпидемических мероприятий по цели предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID - 19, вызванной коронавирусом SARS - CoV - 2".

Мы готовы активно участвовать в разработке таких изменений и оказать всю необходимую экспертную помощь. Правительство должно определить перечень оптимальных санитарных и противоэпидемических мероприятий, которые позволят обеспечить баланс работы бизнеса и безопасности граждан.

Один из участников этой инициативы, ресторатор Максим Храмов, рассказал "Стране" подробности флешмоба.

"Это инициатива Федерации работодателей и Ассоциации легкой промышленности. Они собрали представителей всех отраслей, которые страдают от локдауна. Среди нас есть и ритейлеры, и рестораторы, и театры. Основной мотив в том, чтобы не допустить локдаунов в будущем и скорее выйти из нынешнего локдауна. Все отрасли готовы соблюдать нормы карантина и работать с разумными ограничениями. Но когда запрещают целые отрасли бизнеса - так быть не должно", - обьясняет ресторатор.

Храмов также рассказал о дальнейших планах предпринимателей, участвующих в протесте.

"Начали мы с флешмоба, который проходит сегодня под слоганом "Мы хотим работать". Сотни, если не тысячи предприятий участвуют в нем. Параллельно отправлено письмо премьеру с требованием пересмотреть подход к локдауну. И это только начало. Мы инициируем работу с чиновниками, чтобы выработать законодательные нормы, которые не допустят запрета целых бизнесов в будущем. Работать надо на перспективу. Все понимают, что это не последний локдаун. А судя по тому, что происходит в Украине с вакцинацией, кроме того, чтобы закрывать бизнесы, в правительстве больше ничего не умеют. Сперва будем действовать мягко, но если диалога с властью не получится, будем выходить на митинги. Будут публичные демонстрации, марши, пикеты для того, чтобы не допустить закрытия целых отраслей бизнеса на локдаун. Мы хотим работать!", - заявил "Стране" Храмов.

Ранее "Страна" писала о том, что мэрия Киева сообщила о нарушении карантина двумя популярными ресторанами.

Также мы сообщали, что полиция устроила рейд-облаву на рестораны-нарушители карантина после публикации "Страны".