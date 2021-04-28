Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук при посредничестве канала Russia Today пообщался с жителями Донецка по видеосвязи.

Вопросы Кравчуку задавали трое жителей неподконтрольного Киеву города: бывшая сотрудница аэропорта Ольга, четырежды раненная при обстрелах, Александр, сын которого погиб в ноябре 2014 года при обстреле школы и Наталья, которая живет в полуразрушенном от обстрела доме.

Также вопросы задавала журналистка RT Алена Березовская.

"Страна" приводит расшифровку разговора Кравчука с жителями Донецка.

Ольга: Когда закончится этот кошмар, ведь наши дети страдают?

Леонид Кравчук: Тут есть только один путь. Президенты России и Украины принимают решение встретиться по Донбассу... Пусть они обсуждают с местными главарями (ОРДЛО). Но мы понимаем, что политику в данном случае строят не ОРДЛО. Политику строят Россия и Кремль. Если они встретятся и создадут основу для движения вперед, то дальше все стороны будут идти дорогой прекращения войны...

Заседала рабочая группа по безопасности (в ТКГ) и сделали первые шаги - усилить механизм контроля за прекращением огня. Если мы в эту среду, 28 апреля, примем это решение, как дополнение к контролю за прекращением огня, то мы сделаем первый важный шаг - перестать стрелять и убивать.

Ольга: У нас люди не могут выезжать на подконтрольную территорию, чтобы получить пенсию. Когда этот вопрос будет решен, чтобы люди могли заезжать и получать свои пенсии?

Леонид Кравчук: Все пропускные пункты, в том числе в Счастье и Золотом, построены по-современному уровню, там можно на месте получить все справки, в том числе касающиеся пенсии. Но создаются искусственные препятствия, чтобы пункты заработали.

Александр: Когда все это закончится?

Леонид Кравчук: Если говорить о позиции власти и президента, когда я встречался с Зеленским не было такого случая, чтобы он сказал, что он не хочет мира. Его программа, с которой он шел на выборы, главная тема была обеспечить мир на Донбассе, и он придерживается этого. Но не одна Украина виновата в том, что произошло. Украинских войск на территории России нет, а российские войска и оружие на неконтролируемой территории есть. И убийства солдат и с той, и с той стороны...

У меня есть новость оптимистичная о том, что в ближайшее время мы договоримся о том, как прекратить огонь на всей границе соприкосновения. Если это нам удастся, дальше будут шаги к мирному разрешению вопроса.

Наталья: Чем вам невыгоден Донбасс? Проще с американцами дружить?

Леонид Кравчук: Вы были на Майдане? А я был. Я не идеализирую Майдан, но когда начались события на Майдане - там были только молодые люди. Они попросили власть иметь возможность не только в Украине или России, а и на Западе. Власть украинская во главе с Януковичем сказала - нет. И они подняли протест и о Донбассе речи не шло. Донбасс отреагировал сам на то, что произошло в Киеве... и люди начали ставить вопрос так "Мы должны отделиться от Украины". Начались сказки, которые были неправдой... Чтобы мы сказали войне "нет", не надо копаться в том, что было два года назад и искать виноватых...

Боятся, что мы присоединим и Украина будет наказывать, это все выдумка. Наказывать будут только тех, кто издевался и убивал.

Журналистка RT: Я езжу по прифронтовым поселкам и ни один человек мне не сказал, что они хотят в Украину. Они хотят в Россию. И как вы с ними планируете договариваться? Вам нужна территория или люди?

Леонид Кравчук: Если они хотят в Россию... почему Россия не хочет вас взять?

Алена Березовская: Я была в Зайцево, поселок шахты Гагарина, мы подходим к дому, а женщина говорит: "Пока часик не стреляют, я решила травку покосить". И понятно, что стреляют по поселку шахты Гагарина украинские позиции. Зачем они стреляют, если у нас перемирие?

Леонид Кравчук: Я тоже говорю, зачем стреляют и убивают наших солдат? Тринадцать тысяч погибло... В Минских соглашениях и слова нет о народных Донецкой и Луганской "республиках", там есть слова "особенности местного самоуправления". (глава "ДНР" Денис) Пушилин и (главный редактор RT Маргарита) Симоньян пошли дальше и ставят вопрос, что надо создать два новых государства - национальные русские государства. Я задал вопрос Пушилину, что это означает? Украина соглашается, проводит выборы и мы имеем в Украине, кроме Украины в составе еще два национально русских государства?.. Что я буду выполнять? Два русских государства там?

Алена Березовская: Что вы делаете для того, чтобы люди захотели быть в Украине?

Леонид Кравчук: А я задаю другой вопрос. Когда главари ("республик" - Ред.) приходят, они говорят, мы в Украине жить не хотим, мы просим Россию нас забрать. Тогда я говорю им: "Причем тут Украина".

Ранее глава украинские спецслужбы получили проекты писем главы "ДНР" Дениса Пушилина президенту РФ Владимиру Путину, в которых говорится о желании "республики" присоединиться "к своей исторической Родине". А в начале года в Донецке прошел форум "Русский Донбасс", куда приехала руководитель Russia Today Симоньян, которая призвала Россию "забрать Донбасс домой".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский высказал намерение провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным касательно конфликта на Донбассе. В ответ глава РФ посоветовал Зеленскому обсуждать эту ситуацию с лидерами "ЛДНР".

После этого Зеленский заявил, что "не собирается разговаривать с террористами" и на его месте "это невозможно".