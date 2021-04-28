Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что Украина должна платить пенсионерам на неподконтрольных территориях Донбасса.

Об этом она сказала в интервью "РБК-Украина".

Третьякова считает, что для решения вопроса выплат пенсий жителям Донбасса можно ввести удаленную идентификацию с помощью смартфона и соответствующих технических решений.

"Можно ввести удаленную идентификацию. Уже есть постановление НБУ (Национального банка Украины - Ред.) об удаленной идентификации. И соответствующие программные обеспечения, как когда мы верифицируемся по лицу через смартфон. Главное, чтобы не было фальсификаций, чтобы был живой человек. НБУ и Министерство цифровой трансформации говорят, что технически это возможно", - сказала она.

Также Третьякова считает, что Украина обязана выплачивать пенсию, проживающим в неподконтрольном Украине Донбассе гражданам нашей страны.

"Это не помощь. Это обязанность государства. И есть куча выводов, в том числе ЕСПЧ, что пенсии являются собственностью человека, которую государство должно отдать.

Если мы цивилизованное государство, то какая разница, где человек находится - в Израиле, Польше, Португалии, Марокко или Индии. Единственное что, государство должно контролировать, что человек жив и эту сумму не получает кто-то другой", - заявила глава комитета ВР, добавив, что существует и другое мнение - "выплачивая пенсии в ОРДЛО, правительство тем самым финансирует оккупантов".

"Государство должно не допустить финансирования оккупантов. Можно остановить выплаты. Но должен быть закон об остановке выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам, которые находятся здесь на территории. Предыдущая власть такой закон не вносила, пенсии выплачивали на уровне постановления КМУ, что, кстати, тоже не соответствует Конституции. Я такой законопроект также вносить не буду. Потому что считаю, что мы должны выплачивать", - сказала Третьякова.

Ранее мы рассказывали, что жители "ЛДНР" и Крыма массово подают жалобы против Украины в Европейский суд по правам человека. Представитель Украины в ЕСПЧ уточнил, что там коммуницировали только два заявления: одно касалось выплат пенсий Украиной, но суд отклонил жалобу, решив, что возможности для защиты в Украине еще не исчерпаны.

Также сообщали, что ранее Галина Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе украинцев не сообщают об их смерти официально, чтобы получать большие выплаты.