Назначение главы Минэнерго, тарифы и накопительные пенсии. Рада в четверг проведет два внеочередных заседания
Председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжения о проведении в четверг, 29 апреля, двух внеочередных заседаний Верховной Рады. На них нардепы рассмотрят вопрос о назначении нового министра энергетики, а также 19 законопроектов - о тарифах на электроэнергию, туризме, пенсии и противодействии коррупции.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
На первом внеочередном заседании Рады 29 апреля, которое начнется в 16:00, народные депутаты рассмотрят проект постановления №5382 о снижении цены на электроэнергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.
На втором завтрашнем внеочередном заседании, которое начнется в 16:15, Рада проголосует за назначение Германа Галущенко министром энергетики, а также обсудит еще 18 вопросов.
В повестке дня - такие законопроекты:
- №5308 - о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем,
- №4382 - об обеспечении права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин,
- №5426 - об изменении календарного плана проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва,
- №5377 - о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "об избрании председателей, первых заместителей , заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва",
- №5157 - о внесении изменений в закон о реформе органов прокуратуры,
- №5158 - об усовершенствовании отбора и подготовки прокуроров,
- №5058 - об изменениях Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений,
- №4555 - о повышении пенсии для некоторых категорий граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы,
- №2683 - об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении,
- №4265 - о государственной регистрации геномной информации человека,
- №4375 - о внесении изменений в статью 45 Закона Украины "о Национальной полиции",
- №5309 - о совершенствовании системы обжалования публичных закупок,
- №4318 - о внесении изменений в Закон Украины "О культуре" относительно общих принципов предоставления населению культурных услуг,
- №4162 - об изменении основных принципов развития туризма,
- №3715 - об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок,
- №2673 - о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг,
- №5301 - о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для перехода на использование самолетов отечественного производства,
- №5173 - об усовершенствовании отдельных аспектов декларирования.
Нардеп Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил в Telegram-канале, что депутаты готовятся также к третьему внеочередному заседанию в четверг, которое будет посвящено кадровым вопросам.
Напомним, "Страна" подробно писала о том, кто такой Герман Галущенко, которого планируют назначить министром энергетики.
Также мы рассказывали, что Рада на текущей неделе планировала провести четыре внеочередных заседания.