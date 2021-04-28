Эпопея по вероятной встрече Зеленского и Путина сегодня получила продолжение. Украинский президент предложил российскому встретиться в Ватикане.

Эта идея сразу многое расставила по своим местам. Есть обоснованные предположения, что в Кремле скорее всего ответят отказом. А значит, идет в основном пиар-активность со стороны Киева, а не реальная подготовка к встрече.

Идея Зеленского вызвала недоумение уже и в украинском сегменте соцсетей. Разбирались, что говорят о перспективе ватиканский усилий Банковой.

Что заявил Зеленский и как ответили в Москве

Приглашение Путину приехать в столицу католицизма прозвучало со страниц итальянской газеты La Repubblica, которой Зе дал интервью.

Приведем отрывок о Ватикане целиком:

"На мой взгляд, правильно подобранное место для проведения чрезвычайно сложного диалога о мире поспособствует решению вопроса.

- Это мог бы быть, например, Рим или Ватикан? (вопрос журналиста - Ред.)

- Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол - это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта.

Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности.

Папа Римский по своему призванию является пророком мира. В этом Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов.

Посредник с таким авторитетом может дать уверенность, которой не хватает нашим попыткам договориться. Конечно, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу".

Россия уже отреагировала на идею Зе. Заявив, как обычно, что никаких предложений о Ватикане им не поступало.

"Об этом пока официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

А далее он напомнил, что Путин вообще-то звал Зеленского в Москву.

"Готов или не готов куда-то ехать президент Путин - я не знаю. Мы пока все исходим из того, что президент Путин сказал, что, поскольку мы не являемся стороной конфликта, говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. Об этом нужно говорить в рамках "четверки". Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве", - заявил Песков.

Параллельно СМИ опубликовали реакцию Ватикана, где о предложении Зеленского вообще ничего не слышали и удивились. Но заявили, что если Киев и Москва попросят - они согласны.

Что не так с идеей о Ватикане?

Почему предложение о встрече в теократическом государстве выглядит странной?

Хотя бы потому, что такие предложения должны сперва обсуждаться со стороной переговоров, а потом предаваться огласке. Поскольку вопрос о месте - и правда деликатный.

То есть Зеленский мог бы просто уйти от ответа на вопрос и заявить, что пока место встречи в стадии согласования. Но, видимо, пока такой стадии нет в принципе, поэтому Зе в одностороннем порядке озвучивает места, которые подходят ему лично.

Что, конечно, создает иллюзию, что встреча вот-вот произойдет. Однако пока что это сигналы лишь с украинской стороны.

Второе сомнение - это заявление Зеленского по темами обсуждения. Он обосновал, что Папа Римский - это миротворец, поэтому где, как не в Ватикане, обсуждать Донбасс.

Но Путин, напомним, вообще отказался разговаривать с Зеленским на эту тему. И соглашался обсуждать лишь двусторонние отношения. "ДНР" и "ЛНР" же формально независимы от РФ и признаются частью Украины - поэтому их будущее хозяин Кремля предложил Зеленскому решать в рамках Минских соглашений.

То есть аргументация Банковой о "пророке мира" здесь вряд ли сработает.

Третий момент - религиозный. Россия - один из центров мирового православия, и вряд ли Путин захочет, чтобы его с Зеленским мирили католики. Особенно их роль тут сомнительна, учитывая одну из вероятных тем обсуждения - гонения на УПЦ.

Ну, и наконец есть вопрос статуса. Захочет ли Путин в принципе признавать Зеленского равным себе и проводить в ним двусторонний саммит? В Москве уже заявили, что пусть украинский президент приезжает в Россию. Сам хозяин Кремля в последние годы не ездит даже к своему союзнику Лукашенко.

Исключение может быть сделано для каких-то многосторонних форматов, где будет возможность поговорить и с Зеленским. Или же - если Украина сделает какие-то существенные шаги еще до встречи. Что пока весьма сомнительно - никакого изменения политики в Киеве не просматривается.

Учитывая все эти моменты, разговоры о Ватикане наталкивают на мысль, что у Зеленского всерьез встречаться не планируют, а лишь отрабатывают эту тему информационно. Вбрасывая все новые поводы о ней поговорить.

И здесь важен еще один барьер: позиция западных посольств и внутренней радикальной оппозиции. Есть определенные сомнения, что там хотят встречи Зеленского и Путина с глазу на глаз.

До сих пор украинский президент общался с российским либо при свидетелях, либо по телефону, который все фиксирует. Поэтому личное рандеву, где могут появиться какие-то "сепаратные" договоренности, явно будет встречено в штыки.

Собственно, об этом уже начинают говорить и "порохоботы", чей лидер Порошенко начертал для Зеленского "красные линии". А вот когорта "соросят" пока молчит. То есть встреча вообще пока под очень большим вопросом.

"Что за трава такая хорошая?"

Телеграм-канал "Политика Страны" сравнил очередное предложение о встрече в Ватикане со съемками сериала под названием "я предлагаю Путину встречу, а он не хочет". (Напомним, первым от Зеленского поступило предложение встретиться с Путиным "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - Ред).

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова перечислила еще ряд мест, которые могли бы стать переговорной площадкой для двух президентов.

Среди них - священная гора Кайлас в Тибете, высота которой по некоторым данным составляет мистическое число 6666 метров. А также резиденция лауреата Нобелевской премии мира Далай-ламы, Антарктида, Галапагосские острова или остров Пасхи - "среди истуканов, чтоб атмосферно и фоточку можно сделать".

"Мне вот сильно интересно - что за трава такая хорошая во дворце? Переговоры с Путиным в Ватикане...", - иронично поинтересовалась Крюкова на своем канале в Telegram.

"Заменим Минский формат на Римский формат?", - комментирует журналист Василий Апасов.

"Ну дайте ему наконец селедки", - предлагает эксперт Дмитрий Марунич.

"Ну какой Ватикан? Лучше встречаться в Каноссе (это коммуна в Италии, а под выражением "идти в Каноссу" чаще понимают акт покаяния или покорности, также есть "каносское унижение", - Ред.). Тогда весь вопрос будет в том, кто туда добежит первым, а кто будет стоять у ворот три дня", - пишет директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

Другие пользователи напоминают, что Ватикан - это средоточие мировых разведок.

"... Вообще, тут уникальный апофеоз толерантности спецслужб получается. Представьте себе, первое лицо Украины, побывавший на встрече в Mi-6, будет встречаться с президентом России, лучшим воспитанником КГБ СССР, причем в Ватикане, то есть, на территории и под контролем иезуитов, которые сами по себе - одна из лучших разведок мира. Ну просто "якесь шпигуньське кубло", Джеймс Бонд с его историями отдыхает.

Хотя, какие там встречи, это все из разряда шумных, но неосуществимых инфоповодов!", - полагает одесский журналист Михаил Дейч, который свои рассуждения проиллюстрировал фотографией актера Пирса Броснана на танке в роли молодого Джеймса Бонда.

В России восприняли идею Зе в штыки. Политолог Алексей Чеснаков, близкий к экс-помощнику Путина Владиславу Суркову, заявил, что Путин не станет обсуждать вопросы УПЦ с католиками.

"Некоторые СМИ сообщают, что Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане.

Чуть ранее президент Украины предлагал президенту России на двусторонней встрече обсудить проблемы Православной Церкви.

Предлагать главам государств обсуждать проблемы православной Церкви в Ватикане может либо большой чудак, либо очень большой чудак.

Так и зафиксируем".