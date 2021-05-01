Май будет важным и денежным для всех знаков Зодиака. Солнце, Венера и Меркурий будут находиться в Тельце и ставить финансовые приоритеты на первое место. Однако не стоит забывать и про опасность - авантюры, махинации и другие схемы будут поджидать на каждом углу.

Период с 1 по 17 мая поставит вопросы о правильном распределении и вложении средств, неожиданный рывок может произойти на рынке криптовалют, ожидаются изменения курса иностранной валюты. Все это из-за влияния планеты Уран, которая усилит заработки в Сети. Возможно, изменения коснуться удаленной работы, дистанционного обучения и инвестиционных стратегий.

С 9 мая ожидаются новые знакомства, а объект любви может стать источником развития. Это происходит из-за нахождения Венеры и Меркурия в воздушном знаке - Близнецах. Если вы уже состоите в паре, можно планировать совместное путешествие на неделю. За это время отношения гарантировано станут крепче.

Дни 11 и 12 мая могут ознаменоваться сомнительными денежными решениями и задержками в оформлении документов. Возможность двигаться в новом направлении будет минимальной. С 14 мая Юпитер будет в Рыбах и обещает подарить знакам Зодиака вдохновляющие эмоции.

С 17 по 23 мая новые идеи будут приходить извне - через обучение, разговоры, хобби и увлечения. От руководства могут звучать обещания повышения заработков, однако в этом же месяце роста зарплаты ожидать не стоит.

С 23 по 27 мая Меркурий и Венера будут находиться в квадрате к Нептуну, что может вызывать рассеянность, ощущение эмоциональной путаницы и выгорания на работе.

26 мая 2021 года произойдет полное лунное затмение в Стрельце, когда все тайное становится явным, исполняются надежды и чаяния, а все ненужное уходит на второй план. Станут актуальными темы Стрельца и Юпитера: международные связи, контакты с иностранцами, путешествия, высшее образование, изучение иностранных языков, юридические вопросы. Скорее всего, что-то из перечисленного может привлечь ваше пристальное внимание. Коридор затмений продлится до 11 июня.

Ниже приводим подробный гороскоп для каждого знака Зодиака на май-2021.

Овен (21 марта - 20 апреля)

В начале мая Овна могут ожидать конфликты и эмоциональные встряски. Чтобы убедить окружающих в своей правоте понадобится много сил. Положение правящей планеты - Марса говорит о возможности творческой реализации в середине месяца. В карьере намечаются изменения, дипломатические контакты и непредвиденные траты.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Последний весенний месяц пройдет в решении старых проблем и ностальгии. Амурные дела сложатся так, как вы пожелаете. Можно заняться сменой интерьера в доме, но масштабные дела лучше осуществлять уже после своего дня рождения. Чтобы сделать месяц менее эмоциональным, старайтесь выбираться на природу. Благоприятным будет отпуск в украинской деревне или Карпатах.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

В начале мая Близнецам необходимо решить вопрос крупных денежных активов, цифровых технологий и инвестиций. Принимать решения придется быстро. Возможно, предстоит обратиться к старым знакомым и разобраться с делами, которые давно пылились в "долгом ящике". В мае хорошо избавиться от пагубных привычек и ненужных вещей, чтобы освободить пространство для новых побед.

Рак (22 июня - 22 июля)

Месяц подарит Ракам сотрудничество с влиятельными людьми земной стихии (Телец, Дева, Козерог), которые будут ставить перед вами крупные денежные задачи. Вам будет по силам справиться с любыми вызовами в начале месяца. С середины месяца денежные вопросы будут иметь ложные ожидания. Старайтесь меньше посвящать деловых партнеров в свою личную жизнь, деликатнее относитесь к любовным делам.

Лев (23 июля - 23 августа)

Для Львов начало и конец мая будут различными по своей природе. Если в первых числах желательно самостоятельно справляться со всеми проблемами, не начинать новые дела, проявить больше ответственности, то с середины мая можно будет обращаться в официальные инстанции и заручиться поддержкой влиятельных друзей. Лунное затмение в Стрельце 26 мая прибавит вам сил и решительности, поэтому можно смело планировать любые активные действия.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Девы могут ожидать в предстоящем месяце доминирование свойственной вам земной энергии. Но придется тщательно отделять важное от посредственного. Например, до 5 мая вам предстоит серьезный разговор о деньгах и принятое вами решение поможет определить вектор на весь 2021 год. Постарайтесь рационально распределять финансы, где возможно - лучше сэкономить.

Весы (24 сентября - 23 октября)

В начале мая инициатива Весов может встретить противодействие со стороны начальства или коллег. Не стоит отказываться от своих идей, отложите их до лучшего времени. К активным действиям можно вернуться с 15 мая. В конце месяца вы встретите меньше бюрократических препятствий. Посвятите месяц поддержке родных и близких, особенно если среди них есть представители водной стихии (Рак, Скорпион, Рыбы).

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Начало мая будет для Скорпионов напряженным, зато жизненные ситуации научат вас сдержанности и дисциплине. Не стоит забывать о нуждах окружающих. Чтобы отношения были крепкими, звезды советуют вам иногда ставить на первое место чужие интересы. Так вы избежите целого ряда ненужных конфликтов. Важные дни - 17 и 18 мая, с творческим подходом и немногословностью вы многого добьетесь как в работе, так и любви.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Стрельцам покой только снится. Такого объема задач - как рабочих, так и бытовых - у вас в жизни не было давно. Чтобы справиться со всеми вопросами, постарайтесь не навязывать другим свое мнение и четко выполнять просьбы родных и коллег. Амбиции в этом месяце могут стать причиной конфликтов, поэтому залогом благополучия будет покорность и возможность трудиться наравне со всеми в группе единомышленников. Конечно, в этом случае и успех придется разделить поровну.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Для Козерогов май будет сопровождаться периодом вдохновения и эмоционального подъема. Вы сумеете воодушевить своими идеями всю группу, поэтому этот весенний месяц запомнится исполнением целого ряда ваших планов. В середине месяца вы можете испытать некоторое разочарование в финансовом плане из-за того, что сумма выйдет меньшей, чем вы рассчитывали. Зато в профессиональном плане вы неплохо преуспеете и это пополнит ваш кошелек уже в конце месяца.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Май - это месяц перемен в личной жизни и работы над своей внешностью. Занятия физкультурой, смена гардероба и подвижный образ жизни поможет обрести силу для рабочих задач. Если интерес к работе утрачен, его можно попытаться вернуть посредством хобби и семейных традиций. Большие покупки лучше отложить на июнь, поскольку в мае финансы могут "начать петь романсы".

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

В мае может ощущаться нехватка денег, но старайтесь не обращаться к кредиторам. Проанализируйте свои расходы и составьте план вещей, от которых вы могли бы отказаться на время. Например, вместо спортзала начните бегать по утрам в парке, вместо ужина в ресторане можно обойтись продуктами из масс-маркета или доставкой еды. В конце мая коммерческие вопросы решатся, и можно будет побаловать себя важными покупками.