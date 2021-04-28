Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который считает, что Украине не стоит рассчитывать на военную помощь США, выступает против изменения Минских соглашений. По его мнению, такие изменения могут привести к "резне" на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью, обнародованном на сайте МИД РФ в среду, 28 апреля.

По словам Лаврова, Запад пытается убедить правительство России в том, что минские договоренности нужно смягчить и изменить их последовательность. При этом президенту Украины Зеленскому договоренности, по мнению, договоренности нравятся, но только если в начале Киев вернет контроль над территориями, границей с Россией, а после этого разберется с выборами и амнистией.

"Понятно, что если бы они сделали это так, если бы им кто-то позволил сделать так, то там была бы резня по большому счету. А Запад не может или не хочет заставить его выполнить Минские договорённости строго в последовательности, не подлежащей двоякому толкованию, однозначно выписанному с первого до последнего шага", - заявил Лавров.

Ранее Лавров упрекнул президента Зеленского в игнорировании проблем с русским языком и УПЦ в Украине.

Вчера, 27 апреля, президент Зеленский хочет создать новый формат переговоров по Донбассу, с привлечением заинтересованных стран. Тогда же он предложил частично переписать Минские соглашения, сославшись на их якобы неактуальность.