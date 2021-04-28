Первый вице-спикер Руслан Стефанчук приоткрыл детали того, как продвигается создание так называемого "закона о статусе олигархов".

О работе над текстом документа он рассказал в интервью для "УП".

"По антиолигархическому закону я знаю только общее видение, что там планируется прописать. Этот статус олигарха определяет, кто именно это такой и по каким параметрам он будет определяться", - заявил Стефанчук.

Однако он не стал детализировать олигархические параметры.

"Опять же, на уровне обсуждения я не могу это комментировать, потому что их еще нет. Но, например, финансовые параметры, влияние на политическую сторону и так далее. Если лицо подпадает под три или более параметров - оно ​​признается олигархом. Насколько я знаю, после решения СНБО уже создана рабочая группа, которая разрабатывает этот законопроект. Как он только появится, я буду первым, кто возьмется его анализировать.

Насколько я знаю, будет выписано около семи параметров. Если человек подпадает под параметры - будет признаваться олигархом, к которому будут применяться соответствующие санкции, чтобы он утратил один или два из тех параметров, под которые подпадает", - добавил вице-спикер.

Так же Руслан Стефанчук добавил, что вместо санкций к олигархам будут применяться некие виды "юридической ответственности", но какие именно - не уточнил.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Слуге народа" еще не знают, кто будет автором законопроекта о деолигархизации.