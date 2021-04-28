Президент России Владимир Путин отказался от телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским после гибели четырех военных на Донбассе 26 марта, так как, по мнению Кремля, такие вопросы нужно обсуждать с представителями "ЛДНР".

Об этом в интервью агентству "РИА Новости" заявил министр внутренних дел России Сергей Лавров.

"Зеленский не может дозвониться Путину - он просто не берет трубку. Кулеба не может дозвониться вам. Что это означает? Почему так?" - задал вопрос министру российский журналист Дмитрий Киселев.

"Это означает только то, что они и в этом направлении своей деятельности стремятся переиграть Минские договоренности и представить Россию как сторону конфликта. Потому что запросы, которые до недавнего времени поступали и от моего коллеги Дмитрия Кулебы, и от президента Зеленского, касались темы урегулирования в Донбассе. На что мы говорили: дорогие друзья, это надо обсуждать не с нами, а, как вы и согласились в рамках Минских договоренностей, надо обсуждать с Донецком и с Луганском", - ответил Лавров.

По его словам, в Минских соглашениях прописано, что ключевые этапы урегулирования конфликта на Донбассе "должны быть предметом консультаций и согласования с Донецком и Луганском".



"А когда говорят, что у нас там назревает неприятная ситуация на линии соприкосновения, мы хотим поговорить с министром Лавровым или с президентом Путиным - это не к нам. И президент на встрече с Александром Григорьевичем Лукашенко на днях в Кремле очень четко сказал, что если они про это хотят разговаривать, то адресат должен быть иной. Если же наши коллеги, включая президента Зеленского, хотят обсуждать нормализацию двусторонних отношений, то милости просим, мы к такому разговору всегда, всегда готовы", - добавил глава МИД РФ.

Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором он предложил встретиться Путину в любой точке "украинского Донбасса, где идет война". После этого президент РФ заявил, что Зеленского готовы принять в Москве "в любое удобное для него время", однако вопросы, касающиеся Донбасса, главе украинского государства следует обсуждать с лидерами "ЛДНР".

В свою очередь, Зеленский заявил о готовности обсуждать Донбасс с Путиным где угодно. Позже украинский президент заявил, что площадкой для переговоров с Путиным мог бы стать Ватикан.

Ранее "Страна" подробно анализировала, почему длительное время безрезультатно идут разговоры о встрече Путина и Зеленского.