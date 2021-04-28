Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что с удовольствием смотрел сериал "Слуга народа", где Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько играл президента Украины. Глава МИД РФ считает, что образ Зе в телесериале сильно контрастирует с нынешнем Зе в роли главы государства нашей страны.

Об этом он сказал в интервью РИА "Новости", обнародованном в среду, 28 апреля.

"Я, знаете, с огромным удовольствием смотрел сериал "Слуга народа", когда еще никто не подозревал, что его герой и в реальной жизни пойдет по этому пути. Но пошел-то он не по этому пути", - считает Лавров.

Министр добавил, если бы сейчас Зеленский пересмотрел сериал, в котором снимался, и постарался бы понять убеждения своего героя, сравнив эти убеждения с тем, что он сейчас делает, "ну, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения".

По его словам, контраст между президентом Украины и его героем Голобородько в сериале огромный.

"Не знаю, когда он был самим собой и когда он перевоплотился, но контраст разительный", - сказал Лавров.

Напомним, в центре сюжета сериала "Слуги народа" - простой учитель истории, который однажды неожиданно становится президентом благодаря народной поддержке, после того как он стал героем YouTube со своей разоблачительной антиправительственной речью.

Ранее мы рассказывали, что в России сняли с эфира сериал "Слуга народа". Как позже объяснили в "95 Квартале", права на трансляцию россиянам продала шведская компания Eccho Rights, которая представляет проекты студии.

А после выхода первых серий "Слуги" на ТНТ зрители заметили, что из них вырезана шутка про президента РФ Владимира Путина.