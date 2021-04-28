Предложение Зеленского о проведении встречи в Ватикане стало неожиданностью для Святого престола. Фото: РИА Новости

В случае, если украинская и российская стороны обратятся в Ватикан с просьбой стать площадкой переговоров между лидерами двух стран, Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, то Святой престол не сможет им в этом отказать.

Об этом со ссылкой на источник в Ватикане сообщает агентство "РИА Новости".

"Если обе стороны попросят Ватикан о посредничестве, он не сможет отказаться от этого. Безусловно, это было бы очень важное развитие событий", - сказал собеседник.

По его словам, в настоящий момент пока нет официального подтверждения с украинской стороны по этому предложению. Источник также дал понять, что заявление Зеленского стало неожиданностью для Святого престола.

Ватикан согласится стать площадкой для переговоров Зеленского и Путина, если поступят запросы от двух сторон. Скриншот

Напомним, в интервью итальянскому изданию la Repubblica Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для диалога с президентом Путиным о мире.

Ранее российский президент предлагал украинскому коллеге приехать в Москву для переговоров касательно нормализации отношений двух стран. В то же время Путин заявил, что урегулирование ситуации на Донбассе необходимо обсуждать исключительно с представителями "ЛДНР".

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