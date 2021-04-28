Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что президент Украины Владимир Зеленский "живет в каком-то закрытом мире" и поэтому утверждает, что проблем с русским языком и функционированием Украинской православной церкви на территории Украины не существует.

Об этом глава МИД РФ заявил в интервью агентству "РИА Новости".

"И то, что говорит президент Зеленский в различных своих интервью, что никаких проблем нет ни с русским языком, ни с Русской православной церковью в Украине и что он все это готов с президентом Путиным обсуждать, вы знаете, стыдно, наверное, умному, как я всегда думал, человеку заявлять, что у русского языка нет проблем и у Украинской православной церкви также никаких сложностей для функционирования на Украине не существует. Я уверен, что он все прекрасно знает. Может быть, ему вообще ничего не докладывают, тогда он живет в каком-то закрытом мире", - сказал Лавров.

В понедельник, 26 апреля, журналистка спросила у Зеленского, будет ли успешной планируемая встреча с российским лидером Владимиром Путиным, учитывая, что глава РФ считает, что в Украине якобы притесняют церковь и русский язык.

На этот вопрос президент Украины частично ответил на русском языке.

"Люди свободно говорят, исторически так сложилось... люди очень грамотные и говорят на разных языках. Сейчас новое поколение прекрасное, все детки говорят по-английски лучше, чем наше уже поколение. Все знают русский язык. Но мы помним, что наш государственный язык - украинский язык. По поводу русского языка, вопроса церквей... Я честно говоря всегда говорил, что государство отдельно от церкви и я никогда не пользовался главами церквей для того, чтобы влиять как-то на население с точки зрения поддержки электората и так далее. Поэтому они у нас абсолютно свободны - и люди свободны, и церкви. И у нас люди в какую хотят церковь, в такую и ходят - это правильно. (...) По поводу языка, я честно считают, что это какое-то продолжение информационного нарратива, по поводу ущемления русскоговорящих людей. Но даже если эти вопросы тоже стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все-таки состоится - то пожалуйста. Мы обсудим и эти вопросы. Я не вижу в чем тут проблема", - сказал Зеленский.

Напомним, недавно прихожане УПЦ пришли на Банковую, чтобы вручить Офису президента обращение с требованием отменить закон, который обязывает церковь в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

А в январе этого года вступили в силу новые положения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон обязывает предприятия сферы услуг обслуживать посетителей на украинском. Штрафы за нарушение закона вступят в силу с 16 июля 2022 года.