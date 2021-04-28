Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не признает "ЛНР" и "ДНР" из-за Минских соглашений. В то же время, он добавил, что на сегодняшний день "моральная и международно-правовая правда на стороне РФ и ополчения".

Об этом он сказал в интервью РИА "Новости", обнародованном в среду, 28 апреля.

На вопрос о том, почему РФ не признает "ДНР" и "ЛНР", раз признала Абхазию и Южную Осетию, Лавров ответил следующее.

"...В случае с Донбассом ситуация была иная, и 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров "нормандского формата" - президент Олланд, канцлер Меркель, президент Порошенко, президент Путин - они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять", - заявил Лавров, добавив, что сейчас "моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и на стороне ополчения".

В то же время он заявил, что РФ "не должна спускать с крючка" украинского президента Владимира Зеленского и его команду, "которая извивается как может".

"Чего стоит заявление Зеленского, когда он уже отчаялся перевернуть Минские договоренности с ног на голову, о том, что они уже не годятся, но они нам нужны, потому что в сохранении Минских договоренностей гарантия того, что будут и санкции против России сохранены. Мы у Запада спрашиваем - как вы это расцениваете? Они стыдливо глазки отводят и ничего не могут сказать.

Но я считаю, что это стыдно, это позорно, когда такое издевательство над международно-правовым документом происходит и Запад, который является соавтором этого документа и который поддержал его в Совете Безопасности ООН, демонстрирует полную беспомощность", - добавил глава МИД РФ.

Напомним, недавно Лавров заявил об угрозе "безрассудных действий киевской власти", которые плохо закончатся.

Ранее министр иностранных дел РФ попросил Германию и Францию "энергично привести Киев в чувство. При этом он заявил, что Запад продолжает поддерживать Украину, несмотря на то, что Киев нарушает заключенные в Минске договоренности по Донбассу.

Также недавно Владимир Зеленский заявил о необходимости переписать Минские соглашения, а также привлечь к переговорам в "нормандском формате" США. Комментируя слова президента Украины, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что видоизменить их невозможно.