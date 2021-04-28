В Кабинете министров ФРГ не получали предложение Зеленского. Фото: pixabay

Правительство Германии не получало предложений от президента Украины Владимира Зеленского о создании нового формата переговоров по Донбассу, поэтому не может дать никакой оценки такой идеи.

Об этом представитель Кабинета министров ФРГ сообщил ТАСС в среду, 28 апреля.

"Мы в принципе не оцениваем заявления, которые нам не представлены", - заявили в правительстве ФРГ.

Напомним, 19 апреля состоялись переговоры советников Нормандской четверки по Донбассу впервые после обострения на линии фронта. На них должны были обсудить план немцев и французов по "кластерам" для Донбасса - пошаговом алгоритме выполнения "Минска-2", однако переговоры закончились ничем

27 апреля президент Зеленский заявил, что параллельно с "нормандским" форматов переговоров по Донбассу может быть создан еще один, с привлечением заинтересованных стран для урегулирования конфликта

Также мы писали, что Зеленский заявил о необходимости переписать Минские соглашения и привлечь к "нормандским" переговорам США, по мнению главы государства можно привлечь и Великобританию или Канаду. 

 

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