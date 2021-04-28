Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с главой Кремля Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.

Об этом он сообщил в интервью итальянской la Repubblica.

"Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол - это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира", - сказал Зеленский.

По его словам, Ватикан остается "исключительно моральной силой" и всегда действует "неизаинтересованным образом", не имея военно-политических или экономических интересов.

"Посредник с таким авторитетом может предоставить ту уверенность, которой не хватает нашим попыткам договориться. Конечно, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу", - заявил президент.

Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным "обязательно состоится".

"Необходимо остановить войну на Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России. Со своей стороны, я уже дал все поручения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку", - добавил президент.

Зеленский признал, что "реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно".

"Это, конечно, не способствует укреплению взаимного доверия. Мне кажется, что встречу можно провести в месте, олицетворяющем мир и диалог. На мой взгляд, место, тщательно выбранное для ведения этого очень непростого диалога о мире, может способствовать решению проблемы", - заявил глава государства.

Напомним, 20 апреля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором он предложил встретиться Путину в любой точке "украинского Донбасса, где идет война". После этого президент РФ заявил, что Зеленского готовы принять в Москве "в любое удобное для него время", однако вопросы, касающиеся Донбасса, главе украинского государства следует обсуждать с лидерами "ЛДНР".

В свою очередь, Зеленский заявил о готовности обсуждать Донбасс с Путиным где угодно. Также, по его словам, главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку уже поручено организовать проведение переговоров.

Сам Ермак вчера заявил, что ни дата, ни место встречи пока не согласованы.

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