Из-за введенных СНБО санкций в Государстенной таможенной службе от исполнения обязанностей отстранили еще 39 человек.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.

"Таможенников отстранили на период проведения дисциплинарных производств в отношении возможного нарушения присяги госслужащего", - сообщили в Гостаможенной службе.

Отстранение связано с санкциями СНБО в отношении "топ-контрабандистов". Напомним, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля была обнародована информация относительно установления возможной причастности должностных лиц Государственной таможенной службы к противоправному перемещения товаров на таможенную территорию Украины, организованного лицами, попавшими в санкционный список.

В итоге от работы отстранили 39 таможенников: на Одесской таможне - 18 человек; на Закарпатской таможне - 12 человек; на Волынской таможне - 4 человека; на Галицкой таможне - 1 человека.

Кроме того, приказом председателя Гостаможслужбы Павла Рябикина такие же меры приняты в отношении 4 начальников таможенных постов.

Ранее на аналогичном основании от выполнения должностных обязанностей были отстранены более 100 таможенников.

Напомним, 2 апреля президент Владимир Зеленский во время видеообращения, посвященного итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны 2 апреля, заявил, что впервые в истории Украины введены персональные санкции против десяти контрабандистов. По данным спецслужб, попавшие под санкции являются "лидерами" в этой сфере.

Также мы писали о том, для чего у Зеленского взялись за таможню и в пользу кого идет зачистка.