В Иране возник скандал из-за слитой в сеть записи разговора министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа с иранским журналистом Саидом Лейлазом.

Об этом пишет РИА "Новости" в своем Telegram-канале в среду, 28 апреля.

Отметим, в сети запись с голосом министра иностранных дел и журналиста появилась еще 25 апреля.

"Министр говорит о слишком большом влиянии генерала Сулеймани (Касема - Ред.) погибшего год назад в результате авиаудара США, на внешнюю политику - и как госсекретарь США Джон Керри (он был главой Госдепа в 2013 -2017 гг., - Ред.) сообщал ему, что Израиль минимум 200 раз атаковал связанные с Ираном цели в Сирии", - говорится в сообщении.

Глава МИД Ирана и журналист прокомментировали утечку этой беседы. Саид Лейлаз осудил авторов сброса, а Мохаммад Джавад Зариф выразил сожаление. В свою очередь Джон Керри опроверг информацию о выдаче секретных данных, заявив, что не делился с Зарифом данными о спецоперациях Израиля.

Кроме того после утечки беседы министра иностранных дел Ирана вызвали для объяснений в комитет парламента по национальной безопасности. В свою очередь, президент Хасан Рухани приказал разобраться в ситуации и найти источник утечки.

Напомним, ранее мы рассказывали, что во время этой беседы стало известно, что власти Ирана с момента крушения самолета МАУ под Тегераном в январе 2020 года знали причину крушения пассажирского борта, однако намеренно скрывали ее в течение первых трех дней.

Также мы сообщали, что Украина потребует от Ирана продолжить расследование причин крушения самолета МАУ.