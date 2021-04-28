Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" выберет кандидата на должность постоянного главы правления компании с помощью конкурсного отбора.

Об этом решении сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в среду, 28 апреля.

"Наблюдательный совет принял решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного председателя правления АО "Укрзализныця" и с этой целью поручил правлению осуществить подготовительные действия для привлечения профессионального консультанта по отбору персонала", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 марта Наблюдательный совет "Укрзализныци" единогласно поддержал отставку предыдущего главы правления компании Владимира Жмака, который стал главой правления летом 2020 года.

После этого Кабинет министров Украины согласовал его увольнение и назначил временным главой правления "Укрзализныци" Ивана Юрика.

Так же сообщалось, что причиной отставки Владимира Жмака стал договор компании с "Метинвестом" Рината Ахметова о бронировании грузовых вагонов до 2025 года по хорошим для бизнесмена ценам. В последнее время с Ахметовым также связывают и Михаила Саакашвили.