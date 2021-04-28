В Тернопольской области начались антитеррористические учения СБУ и Нацполиции. Фото
В среду, 28 апреля, в Тернопольской области начались совместные антитеррористические учения Службы безопасности Украины и Нацполиции.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба полиции региона.
Учения пройдут в нескольких локациях Тернополя и окрестностях областного центра. К ним привлекут вооруженных правоохранителей.
"Цель мероприятий - совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам", - сообщили в полиции.
Из-за учений возможно временное введение особого режима, ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей.
"Управление СБУ в Тернопольской области и работники полиции просят земляков с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан", - заявили в полиции.
Напомним, ранее СБУ обратилась к украинцам с просьбой сообщать о шпионах и беспилотниках.
Также мы писали о том, что СБУ проведет масштабные учения в большинстве регионов Украины.