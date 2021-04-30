Сегодня девятнадцатые лунные сутки в созвездии Стрельца, убывающая Луна. Этот день считается несчастливым, а внезапные идеи не приносят ничего, кроме обольщения, материальных трат и потери времени. Незнакомые люди могут оказывать дурное влияние, поэтому новые знакомства сегодня даются тяжело.

Чтобы легко перенести сегодняшний день, нужно экономить силы и тщательно обдумывать свои поступки, а если почувствуете тяжесть на душе и безысходность, можете смело позвонить знакомым этих знаков зодиака: Овен, Близнецы, Дева, Весы, Стрелец, Рыбы. Они подскажут выход из трудной ситуации и не дадут погрязнуть в унынии.

Астрологи называют их чуть ли не зодиакальными героями, которые всегда придут к вам на помощь. Составили подробный прогноз про них и для них на сегодняшний день.

Овен (21.03 - 20.04)

Овны справедливы и для них дружба - важная основа для доверия и помощи. Они независимы по своей натуре и редко обращаются к кому-то за помощью, но никогда не откажут другу в поддержке. Мужчина-Овен будет сражаться за друга до конца и никогда не предаст товарища, трусливо сбежав с поля боя и поджав хвост. Это бравые знаки огня, которые исполняют свои обещания, умеют дать ценный совет и находят время для самых грандиозных замыслов.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецам не всегда хочется принимать непосредственное участие в чьей-то жизни и разбираться с проблемами других. Это потому, что они весьма восприимчивы. Но если четко обозначить свои потребности, они готовы поделиться последней рубашкой и поддержать не только словом, но и делом. В последствии, конечно, они и сами могут попросить о чем-то вас, чтобы компенсировать потраченные усилия.

Дева (24.08 - 23.09)

Именно этот знак зодиака бросается на помощь своим друзьям, не раздумывая о выгоде. Они не будут давать невыполнимых обещаний, а просто сделают все возможное, чтобы помочь своему другу пережить самый печальный день как можно легче. Конечно, они готовы вас выслушать и напоить с дороги теплым чаем, но эмоциональная поддержка, это не про них. Обычно они помогают конкретными делами, что более действеннее слов и молчаливого участия.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы доброжелательны и очень дружелюбны. Они часто помогают своим друзьям. В их окружении всегда сытно, безопасно, весело и приятно. Это невероятно искренние, любезные и щедрые люди по отношению к близким. С малознакомыми они менее обходительны, но так же подкупают своим обаянием. Весы дорожат своим временем, поэтому если они уделяют вам много внимания и заботы, будьте уверены, что вы многое значите в их жизни.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Представители этого знака - очень хорошие друзья, которые всегда вам помогут, дадут оптимистичный прогноз на любой жизненный случай. Ведь этот знак зодиака верит в лучшее и искренне надеется на то, что любая проблема решаема. Зачастую Стрелец подбирает себе сильное окружение, чтобы не расстраиваться лишний раз из-за проблем близких, но если вас угораздило вляпаться в историю, он будет на вашей стороне.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы могут помогать знакомым по несколько раз на день и ни разу не упрекнут в этом. Это настоящие виртуозы по части исцеления душевных ран, готовые помочь всем, кто одинок. Они с удивительной точностью улавливают любые изменения в настроении близких и друзей, поэтому до того, как вы почувствуете жажду, припасут для вас стакан воды.