Министр иностранных дел России Сергей Лавров, ранее назвавший США ненадежным партнером, заявил, что Украине не стоит рассчитывать на военную помощь от Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в интервью РИА "Новости", обнародованном в среду, 28 апреля.

"Вот сказали, что на военную помощь Соединенных Штатов рассчитывать бессмысленно. Это было известно всем и всегда. Если кто-то питал иллюзии, что такая помощь придет - ну, грош цена таким советчикам в любом правительстве, включая правительство господина Зеленского", - сказал Лавров.

Напомним, ранее глава МИД РФ объяснил, почему Запад поддерживает Украину. По его словам, это делается для раздражения России.

Также Сергей Лавров рассказывал, как Россия предлагала Штатам решить дипломатический конфликт, но администрация американского президента Джо Байдена на такие предложения ответила отказом.

Кроме этого мы передавали, что Зеленский хочет создать новый формат по Донбассу, "параллельный" Нормандскому.